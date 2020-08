Maria De Filippi ‘affranta’: è successo ad Amici, chi l’avrebbe mai detto

Maria De Filippi ‘affranta’: è successo nelle scorse edizioni ad Amici, chi l’avrebbe mai detto.

In una lunga intervista a Gente, Maria De Filippi ha svelato alcuni particolari inediti su una delle sue trasmissioni di maggior successo, Amici. Il talent show è il più longevo della nostra tv e dalla scuola di Amici sono nate tantissime star del nostro panorama musicale e artistico: da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, da Stefano De Martino a Irama. Amici è stato un vero e proprio trampolino di lancio per tanti artisti italiani, ma forse non tutti sanno che due famosissimi cantanti, tra i più amati del nostro Paese, furono scartati! Proprio così, e a svelarlo è stata proprio la padrona di casa, che ha spiegato come i due artisti siano stati respinti durante i provini. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Vi diamo un indizio: entrambi hanno vinto al Festival di Sanremo! Scopriamo di chi si tratta.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Maria De Filippi ‘affranta’: è successo ad Amici, due grandi artisti scartati ai casting

Sono due dei cantanti più amati del momento, eppure, quando si sono presentati ai casting di Amici di Maria De Filippi nelle scorse edizioni, furono respinti. Parliamo di Arisa e di Ultimo! Lo avreste mai detto? A raccontare il curioso retroscena è stata proprio la conduttrice Maria De Filippi, che ha confessato i dettagli: “Arisa fece i casting e fu subito bocciata dopo poche strofe della prima canzone. Nello stesso anno vinse Sanremo con Sincerità“. Ad Ultimo, invece, è andata un po’ meglio, poiché il romano è riuscito ad andare avanti per diverse audizioni. Alla fine, però, anche lui è stato scartato. E anche lui, come Arisa, dopo poco ha vinto Sanremo Giovani con Il ballo delle incertezze.

Eh si, un retroscena che nessuno poteva aspettarsi quello svelato da Queen Mary! Che è pronta a tornare in tv con tutte le sue trasmissioni di successo. A partire da quello più seguito del pomeriggio, Uomini e Donne, che tornerà in onda da lunedì 14 settembre su Canale 5! Pronti per scoprire tutte le novità dei nuovi troni?