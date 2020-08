Patty Pravo in lutto, un dolore immenso per la cantante: poche ore fa è venuta a mancare una persona molto amata, di chi si tratta e cos’è successo

Patty Pravo è certamente una delle artiste più famose e importanti della storia della musica Italiana. E’ stata per moltissimi anni uno dei simboli cult della nostra tradizione musicale. Ha partecipato a svariati Festival di Sanremo… sia come solista, che in coppia con altre giovani promesse, come è successo l’anno scorso con Briga. L’artista ha una fama mondiale, che l’ha portata a cantare in ogni angolo del mondo e a farsi apprezzare oltre che per la sua straordinaria bellezza, per la sua potenza canora. Per chi non lo sapesse Patty Pravo ha avuto una vita molto prospera e florida lavorativamente, ma altrettanto turbolenta per quanto riguarda la sfera personale ed emozionale. La donna ha infatti avuto ben cinque mariti, ma da nessuno di loro ha avuto figli… Ed è proprio uno di loro che proprio qualche ora ci ha lasciato, creando un dolore immenso.

Patty Pravo ha avuto ben cinque mariti nella sua vita: Gordon Angus Faggetter, Franco Baldieri, Paul Jeffery, Paul Martinez, John Edward Johnson e poi Riccardo Fogli, il cui matrimonio non era però valido, poiché celebrato con rito celtico. Ed è proprio il primo marito della cantante a lasciarci qualche ora fa, provocando un immenso dolore nella donna. Gordon Angus Faggetter è deceduto all’età di 72 anni.

Questo per la donna deve essere stato infatti un durissimo colpo e per ora non sono trapelati dettagli circa il decesso dell’uomo, se dovuto a malattia o altre complicanze. Non sappiamo dirvi con certezza neanche il luogo del decesso, ma la notizia è stata resa nota dalla RCA records Italia. Nota casa discografica.

L’uomo, che era nato nel Regno Unito, ed è stato un musicista eccezionale che ha dato vita nel corso degli anni allo storico gruppo musicale ‘Cyan Three’. Il suo arrivo in Italia risale al 1967, quando ha accompagnato insieme al suo gruppo proprio la bellissima Patty Pravo durante il famosissimo concerto al Piper Club, uno di quelli che è passato alla storia della musica nel Bel Paese. Fargette è stato uno degli artisti di punta degli anni ’60. E’ stato capace di dare vita a delle cover davvero stupende di tantissimi brani molto famosi in quel periodo, non solo di Patty Pravo, ma anche con il grandissimo Francesco De Gregori.