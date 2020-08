Anche voi volete avere un Lato B scolpito come quello di Mercedesz Henger? Ecco che vi illustriamo i quattro esercizi da fare a corpo libero.

La sua prima apparizione televisiva è avvenuta diversi anni fa. Quando, davvero giovanissima, Mercedesz Henger ha preso parte all’edizione del 2016 de L’Isola dei Famosi. Da quel momento, è passato diverso tempo. E, soprattutto, la figlia di Eva Henger è letteralmente cambiata. Da che era soltanto una ragazza poco più ventenne, adesso Mercedesz è una donna matura. E, com’è giusto che sia, con lei anche il suo corpo, il suo fisico sono letteralmente cambiati. In fondo, è stata la diretta interessata ad ammetterlo. Ecco, ma come ha fatto? Senza alcun dubbio, ha dovuto cambiare le sue abitudini di vita e alimentare. Ma, ovviamente, ha dovuto allenarsi costantemente e duramente. D’altra parte, per avere un fisico da urlo e un Lato B scolpito come il suo, parliamoci chiaro, un allenamento sportivo è più che necessario. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Ed, in particolare, siete curiosi di sapere quali sono i precisi esercizi che la bella Henger è solita svolgere? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Mercedesz Henger, fisico mozzafiato e Lato B da urlo: come averlo?

Sappiamo benissimo che Mercedesz Henger è molto attiva sul suo canale social ufficiale. Oltre che condividere degli entusiasmanti scatti fotografici che descrivono alla grande la sua immensa bellezza, la compagna di Lucas Peracchi è solita mostrare ai suoi sostenitori, spesso e volentieri, anche i suoi allenamenti sportivi. D’altra parte, per decantare un fisico mozzafiato e un Lato B super scolpito, parliamoci chiaro, la ragazza deve pur fare qualcosa. Ecco, ma cosa esattamente? In alcuni nostri articoli, vi abbiamo parlato di come è possibile tornare in forma dopo il parto come Rosa Perrotta o come è possibile allenarsi direttamente a casa come Federica Nargi, adesso siete curiosi di scoprire quali sono gli esercizi a corpo libero da fare per avere una forma fisica come Mercedesz? Perché, parliamoci chiaro, siamo in piena estate e le palestre sono chiuse, tuttavia non bisogna mai rinunciato all’esercizio fisico. Per questo motivo, ecco come è possibile allenarvi direttamente dalle vostre case.

Riscaldamento: non deve mai mancare. Non dimenticatelo mai, vi raccomandiamo. Basteranno anche una decina di minuti, sia chiaro. L’importante è che, tramite una corsa sul posto, salto con la corda o saltelli sul posto, i vostri muscoli siano pronti ad essere messi sotto sforzo;

non deve mai mancare. Non dimenticatelo mai, vi raccomandiamo. Basteranno anche una decina di minuti, sia chiaro. L’importante è che, tramite una corsa sul posto, salto con la corda o saltelli sul posto, i vostri muscoli siano pronti ad essere messi sotto sforzo; Primo esercizio: è il classico ‘frog jump’. Nulla di difficile, state tranquilli. Piuttosto, questo tipo di esercizio non è altro che un classico salto in avanti, ma con una piccolissima difficoltà: al momento dell’atterraggio e dell’inizio del salto dovete assumere la posizione dello squat. Quindi, ricordatevi attentamente qual è la posizione corretta e procedete. La bella Mercedesz, da come si può chiaramente vedere nel video riproposto in alto, vi consiglia 100 ‘frog jump’;

è il classico ‘frog jump’. Nulla di difficile, state tranquilli. Piuttosto, questo tipo di esercizio non è altro che un classico salto in avanti, ma con una piccolissima difficoltà: al momento dell’atterraggio e dell’inizio del salto dovete assumere la posizione dello squat. Quindi, ricordatevi attentamente qual è la posizione corretta e procedete. La bella Mercedesz, da come si può chiaramente vedere nel video riproposto in alto, vi consiglia 100 ‘frog jump’; Secondo esercizio: è nominato ‘affondo bulgaro’. Anche questo, come quello precedente, è un esercizio molto semplice da eseguire e, soprattutto, che può essere messo in pratica ovunque. Procuratevi una panca, posizionatevi la gamba sopra e appoggiate il piede su di essa. L’altra gamba, invece, vi farà da ‘perno’ e dovrà essere perpendicolare al terreno. Una volta adottata questa posizione, procedete con il classico affondo;

è nominato ‘affondo bulgaro’. Anche questo, come quello precedente, è un esercizio molto semplice da eseguire e, soprattutto, che può essere messo in pratica ovunque. Procuratevi una panca, posizionatevi la gamba sopra e appoggiate il piede su di essa. L’altra gamba, invece, vi farà da ‘perno’ e dovrà essere perpendicolare al terreno. Una volta adottata questa posizione, procedete con il classico affondo; Terzo esercizio: consiste ‘nell’affondo con salto’. Posizionate una gamba avanti e una gamba indietro; iniziate a compiere un affondo e poi saltate in alto; quando ‘atterrate’ a terra, svolgete un altro affondo con il piede opposto a quello svolto in partenza. Fate 5 serie da 20 ripetizioni. Ricordate, questi due esercizi sono in ‘superserie’. Soltanto al termine di ciascuna ripetizione di ogni esercizio, prendetevi 1 minuto di respiro;

consiste ‘nell’affondo con salto’. Posizionate una gamba avanti e una gamba indietro; iniziate a compiere un affondo e poi saltate in alto; quando ‘atterrate’ a terra, svolgete un altro affondo con il piede opposto a quello svolto in partenza. Fate 5 serie da 20 ripetizioni. Ricordate, questi due esercizi sono in ‘superserie’. Soltanto al termine di ciascuna ripetizione di ogni esercizio, prendetevi 1 minuto di respiro; Quarto esercizio: è lo ‘squat con slancio laterale’, una vera e propria bomba per i vostri glutei e quadricipiti. Svolgete uno squat, al suo termine, slanciato verso destra la gamba destra; fate un altro squat e slanciate verso sinistra la gamba sinistra. Ogni quattro squat, come suggerito dalla Henger, fate un balzo in avanti sempre in posizione squat;

Insomma, un allenamento un po’ faticoso, c’è da ammetterlo. Ma se i risultati sono quelli mostrati da Mercedesz, parliamoci chiaro, ne vale davvero la pena, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui