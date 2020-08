Miley Cyrus di nuovo senza veli: la promo del nuovo singolo è bollente e per lei arrivano migliaia di like e commenti, la foto è imperdibile

Miley Cyrus è certamente una delle star più amate e apprezzate degli States. La sua carriera è iniziata da giovanissima, quando spinta dai genitori è riuscita ad entrare nel fantastico gruppo di Disney Channel. Qui è stata protagonista di diverse serie tv poi trasportate sul grande schermo in film acclamatissimi dai più giovani. Miley Cyrus per moltissimi anni ha interpretato ‘Hannah Montana’, uno dei personaggi storici dell’universo Disney, che per tantissimo tempo ha fatto impazzire le teenager che cercavano di imitarla ed emularla, in tutto e per tutto. Finita la sua collaborazione con la Disney la giovane Cyrus, figlia del più noto Bill Ray Cyrus, ha deciso comunque di continuare la sua carriera nel mondo della musica, producendo e cantando svariati album che l’hanno portata al successo planetario. Solo qualche anno fa dopo la rottura dal suo storico compagno Liam Hemsworth, la cantante apparve completamente nuda sopra una palla da demolizione in ‘Wrecking Ball’, successo planetario. Da allora sono passati diversi anni, ma il carattere della giovane e sempre indomabile. Chissà che questo nuovo singolo non sia dedicato al suo recente ex fidanzato…

Miley Cyrus senza veli su Instagram: la promo del nuovo singolo è bollente

Adesso che è in procinto di pubblicare un nuovo album, stanno iniziando ad essere resi noti i primi singoli. Tra questi c’è sicuramente ‘Midnight Sky‘, che è stato pubblicato solo qualche ora fa. La cantante per la promo del singolo è apparsa nuovamente senza veli. Come ben sappiamo la Cyrus è una vera e propria Star in fatto di seduzione e provocazione. Potrebbe essere proprio lei la degna erede della regina del pop Madonna. Negli ultimi giorni ha sfoggiato un nuovo taglio decisamente retrò, con il suo biondo iconico e gli occhi azzurrissimi.

Nel video preview del singolo ‘Midnight Sky’, Miley Cyrus appare stesa in una vasca piena di palline multicolor e vestita solamente di gioielli. Il trucco è decisamente appariscente e lo sguardo languido e seducente. Insomma non ci resta che guardare il video insieme e farle i complimenti per questo nuovo traguardo raggiunto. D’altronde tutto ciò che la cantante tocca, nel corso degli anni diventa come oro colato, e non ci stupiamo di certo!