Terremoto in casa Carrisi alla luce della decisione di papà Al Bano: il figlio Yari si infuria e gli dichiara guerra. Ma cosa sta succedendo a Cellino?

Al Bano e Loredana Lecciso si sarebbero lasciati alle spalle tutte le incomprensioni e la lunga crisi vissuta fino a poco tempo fa ed ora sarebbero ad un passo dal coronare il loro sogno d’amore rendendo il loro rapporto ufficiale con il matrimonio: lo rivela il settimanale Nuovo insieme ad altri sconvolgenti retroscena. Pare infatti che non tutti siano d’accordo con questo happy end: Yari, il figlio del cantante di Cellino San Marco e di Romina Power sembra proprio non vedere di buon occhio questa decisione. l’Al Bano nazionale era stato per molto tempo al centro di vari rumors che lo volevano coinvolto in un triangolo nel quale, oltre alla Lecciso, la protagonista era l’ex moglie Romina. Lui però aveva posto fine ai pettegolezzi dichiarando apertamente i sentimenti verso la compagna Loredana alla quale è legato da ben 10 anni e con cui ha avuto due figli. Sempre in base a quanto rivelato da Nuovo, Yari e suo padre avrebbero litigato di brutto e in seguito a questa discussione, il figlio di Al Bano e Romina avrebbe preso la decisione di raggiungere la madre in Croazia. I possibili scenari restano tutti apertissimi. Pare infatti che la Power abbia asciato definitivamente la tenuta di Cellino proprio per non dare adito a sgradevoli equivoci e che proprio questo fatto abbia fatto infuriare Yari. Non deve essere un caso che quest’ultimo abbia cominciato addirittura a non utilizzare più il cognome Carrisi: sui social appare infatti come Yari Power.

I possibili scenari restano tutti apertissimi: cosa deciderà di fare Al Bano? Continuerà per la sua strada nonostante l’astio del figlio nei confronti della compagna, ormai futura moglie? E Yari farà un passo indietro per la felicità di suo padre o si schiererà sempre di più dalla parte di Romina? Staremo a vedere.