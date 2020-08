Day Dreamer, anticipazioni dal 17 al 21 agosto: cosa accadrà a Can e Sanem, si scoprirà la verità? I due si lasceranno o riusciranno a conciliarsi?

Day Dreamer è stata una vera e propria rivelazione di quest’estate. La serie tv turca sta infatti facendo il giro del mondo riscuotendo un enorme successo. Successo dovuto anche e soprattutto ai due protagonisti della serie tv, Can Yaman, attore turco, idolo delle italiane e che abbiamo già visto in un’altra serie tv di successo ‘Bitter sweet’. I due attori hanno avuto un incredibile riscontro da parte del pubblico che ormai da alcuni mesi segue con passione e attenzione le vicende amorose di Can Divit e Sanem. I due si sono incontrati a causa di uno scambio di persona durante un evento in teatro e da allora si sono sempre cercati, senza sapere di conoscersi già. Sanem è infatti una delle impiegate dell’azienda pubblicitaria di Can. I due oltre ad essere ‘colleghi’, sono anche amici. Alcune bugie di Sanem però sembrano minacciare il loro amore appena nato…

Day Dreamer, dal 17 al 21 agosto: cosa accadrà a Can e Sanem, si scoprirà la verità?

Lunedì 17 agosto

La puntata ricomincia dalla corsa in ospedale che Can, Sanem e tutta la famiglia della ragazza stanno facendo. La madre di Sanem ha Infatti ingoiato l’anello che il marito le aveva regalato nascondendo nelle kofte. Ayhan per spingere CeyCey a fidanzarsi con lei finge un fidanzamento insieme a Muzzafeh. Dopo un po’ l’agenzia di pubblicità organizza un ‘Focus group’ al luna park per scegliere la campagna pubblicitaria da sviluppare per un cliente. Inconsapevolmente Sanem rinfaccia ad Emre la loro passata alleanza contro Can, mentre quest’ultimo è lì ad origliare.

Martedì 18 agosto

Can dopo aver ascoltato sconcerto la conversazione tra Sanem ed Emre, abbandona in fretta e furia il luna park. Sanem ignara di tutto ciò, lo aspetta fuori il parco di divertimento. Poco dopo i due si ricongiungeranno per avere una terribile lite e tra le lacrime e le urla la ragazza ammette di avergli mentito, e aver cospirato alle sue spalle insieme al fratello Emre. Proprio quest’ultimo dopo aver svuotato le casse dell’agenzia cerca nuovamente di sabotare Can.

Mercoledì 19 agosto

La vita di Snem viene messa nuovamente sottosopra. In primis alcune voci che circolano nel suo quartiere la vedrebbero come la prossima vittima di un malavitoso che l’ha presa di mira. Poi la situazione con Can non migliora per niente. Il ragazzo si rifiuta addirittura di guardarla in faccia. Nel frattempo però tutti i nodi vengono al pettine insieme al fratello Emre che non riesce a portare a buon fine il tentativo di sabotaggio della loro azienda.

Giovedì 20 agosto

Dopo aver confessato la verità a Can, quest’ultimo ha deciso di interrompere la sua relazione con Sanem, nella disperazione di un momento. La ragazza si trattiene fino a notte fonda in azienda per scrivergli una lettera, destando le preoccupazioni di amici e parenti, che corrono alla polizia per denunciarne la scomparsa non vedendola rincasare.

Venerdì 21 agosto

Fabbri diventa un nuovo socio dell’azienda riuscendo a salvarla dal fallimento, scatenando però così la gelosia funesta di Can nei confronti di Sanem, la quale nel frattempo ha scoperto tutti gli intrighi tra Emre e la compagna Aylin. Nel frattempo Can prende un importante decisione e caccia il fratello dall’azienda.