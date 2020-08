Il famoso attore compie 60 anni e sposa una ragazza di 28: succede tutto tramite Internet, ecco i dettagli dell’incredibile vicenda, i fan sono a bocca aperta.

Il famosissimo attore ha sposato la sua compagna lo scorso 30 luglio e lo ha fatto tramite Internet, proprio in pieno ‘stile Covid’. Lui ha 60 anni, compiuti proprio oggi, il 17 agosto, mentre lei ne ha 28. Avete capito di chi stiamo parlando? Ebbene sì, proprio di lui, il grandissimo Sean Penn. Nato il 17 agosto del 1960, oggi la star di Hollywood ha compiuto 60 anni. Un traguardo importante, a cui è arrivato dopo una vita costellata di successi, e che condivide con la sua compagna, la donna che lo scorso 30 luglio è diventata sua moglie. Stiamo parlando di Leila George, anche lei attrice, di 32 anni più giovane rispetto a Sean. I due sono legati dal 2016 e formano una splendida coppia. Volete sapere come si è svolto il loro singolare matrimonio? Ecco tutti i dettagli.

Sean Penn non ha certo bisogno di presentazioni. Vera e propria star hollywoodiana, vanta nella sua meravigliosa carriera due Oscar come miglior attore per le magistrali interpretazioni in Mystic River nel 2004 e in Milk nel 2009 e 5 Nomination. Nella vita ha avuto tre matrimoni, il terzo celebrato lo scorso 30 luglio, con Madonna e con Robin Wright, e una storia con la splendida Charlize Theron, con la quale ha condiviso una breve frequentazione. Dal 2016 è legato alla giovane Leila George, figlia di Greta Scacchi e Vincent D’Onofrio. I due hanno 32 anni di differenza, ma nonostante questo si amano alla follia e lo scorso 30 luglio sono convolati a nozze in un modo davvero singolare, ovvero tramite l’applicazione per le videochiamate ‘Zoom’.

“Abbiamo chiamato un Giudice di Pace via Zoom e l’abbiamo fatto qui in casa in pochi minuti. C’erano i miei due figli e il fratello di Leila”, ha raccontato Sean Penn.