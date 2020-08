Angie Johns Vite al Limite oggi: come è diventata e perché ha lasciato il programma

Come sta oggi Angie Johns di Vite al Limite: come è diventata e perché ha lasciato il programma del Dottor Nowzaradan.

Vite al Limite tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori in tutto il mondo. C’è chi si appassiona alle storie, chi vuole invece sapere come andrà a finire il percorso di dimagrimento delle persone sovrappeso che prendono parte al reality con il Dottor Nowzaradan. Così la storia di Angie Johns, 39 anni, ha appassionato molti fan che però si chiedono come stia oggi visto che ha abbandonato il programma prima del previsto.

La storia di Angie

Angie è arrivata a Vite al limite che pesava 292 chili e una storia passata piuttosto tormentata. Infatti da piccola era stata molestata da un amico di famiglia. Un trauma, aggravato dal fatto che la piccola aveva cercato di confidarsi con la madre, ma la donna – tossicodipendente – non ne aveva voluto nemmeno sentir parlare. Come se non bastasse a 13 anni è stata nuovamente violentata da un 27enne e dopo quello stupro è rimasta anche incinta. Ha portato a termine la gravidanza per non abortire, ma ha poi dato il bambino in adozione. Da quel momento è scattato il suo meccanismo di difesa e di protezione rifugiandosi nel cibo. Angie ha così iniziato a mangiare in modo compulsivo arrivando fino a 290 chili.

L’arrivo di Angie dal dottor Now e l’abbandono del programma

Quando è approdata dal dottor Nowzaradan la donna però non è stata assolutamente una paziente modello, anzi. Sicuramente è stata un personaggio controverso che si scagliava contro la dieta, contro gli esercizi e definiva il programma di dimagrimento di Vite al Limite una ca***ta. La donna per altro ha continuato anche a fare uso di marijuana e in otto mesi aveva perso solo 8 chili, niente di quello che aveva invece richiesto il Dottor Nowzaradan così la donna ha abbandonato il programma. Qualcosa però deve essere successo perché guardando alle foto su Instagram pare che oggi Angie abbia perso molto peso e lo capiamo soprattutto dagli scatti del suo volto. Pare infatti che senza le telecamere sia riuscita a rimettersi a dieta e a perdere il peso necessario per essere sottoposta all’intervento di chirurgia bariatrica.