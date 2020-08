Il Paradiso delle Signore. Giorgio Marchesi su Instagram: “Speriamo finisca presto”

View this post on Instagram

Trovate in una busta oggi, le foto che si portavano insieme al curriculum alle produzioni… rigorosamente in bianco e nero! Che giri per Roma… E quando si riusciva ad entrare e non ti fermavano all'ingresso o in portineria, nei corridoi pieni di manifesti dei film prodotti precedentemente, le voci misteriose che uscivano dalle stanze, la speranza e il timore di poter fare un incontro, l'emozione di sentire di essere in un posto dove le cose accadono davvero… adesso facciamo i self tape invece dei provini, senza sapere esattamente cosa vogliono i registi da una scena, andando a tentoni di fronte a un telefono .. mah! Speriamo finisca presto… come questi cartoni di un trasloco infinito… ma ricco di sorprese e ricordi. Baci a tutti! #ritrovamenti #trasloco #memoria #amarcord #foto #me #gioventù #bruciata #provini #beiricordi #beitempi #biancoenero #giri #speranza #gioco #baci a tutti