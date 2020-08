Miss Claudia Ruggeri, il costume da bagno è davvero mini: il fisico è esplosivo, fan in delirio la riempiono di like e commenti super positivi

Bellissima e talentuosissima, Miss Claudia Ruggeri è conosciuta soprattutto per il suo ruolo di bella all’interno del programma tv di successo ‘Avanti un altro’. La donna oltre a lavorare per il programma, è anche la cognata del conduttore Paolo Bonolis. I due hanno un bellissimo rapporto, ma la donna ha sempre affermato che questo non ha mai influito sul suo lavoro. Ha molto talento, è educata, a modo, cordiale, tutte doti che poi si sommano alla sua incredibile bellezza, che non solo non passa inosservata, ma che lei non vuole per niente nascondere. Anzi, pare proprio che la donna sia ben contenta di mettere in mostra tutte e sue doti fisiche. Possiede un fisico davvero invidiabile, formoso, scolpito e decisamente molto sensuale. Chi non vorrebbe avere un fisico come il suo?!?

Miss Claudia Ruggeri, il costume è mini: fisico esplosivo, fan in delirio

Oltre che molto talentuosa, Miss Claudia Ruggeri è una vera bomba di sensualità. Possiede un sex appeal fortissimo ed è in grado di incantare chiunque veda le sue fotografie. Il suo account ufficiale Instagram è seguito da quasi 1 milione di followers che ogni giorno aspettano impazienti che la donna li delizi con un altro post o un’altra storia. La donna è una vera e propria esperta in fatto di seduzione e con i suoi outfit spettacolari riesce ad ammaliare chiunque entri sul suo profilo e guardi le sue fotografie. Ovviamente così come i suoi followers, anche i telespettatori la amano moltissimo. Ogni volta che Miss Claudia fa il suo ingresso negli studi di ‘Avanti un Altro’, per Bonolis è una vera e propria impresa tenera a bada il pubblico, completamente in delirio per la sensualissima morettina.

Oggi ne ha fatta un’altra delle sue pubblicando uno scatto in cui appare con un costume super succinto che le mette in mostra tutte le curve esplosive. Inutile dirvi che Instagram è andato letteralmente in tilt per la ragazza che ancora una volta è riuscita a far breccia nel cuore dei suoi followers. Per tutti coloro che non facciano già, vi invitiamo a correre su Instagram per spulciare le sue foto e iniziare a seguire il suo account ufficiale. Che dire, tantissimi complimenti!