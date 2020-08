Viviana Parisi, sconvolgenti aggiornamenti: ritrovati dei resti

Viviana Parisi, sconvolgenti aggiornamenti arrivati qualche istante fa: i volontari delle ricerche hanno ritrovati dei resti, sul posto medico legale e PM

Ultimissimi aggiornamenti sul caso di Viviana Parisi. Pochi istanti fa in tutti i telegiornali del Paese è stata data una notizia sconvolgente. Il gruppo di ricerche dei volontari in prossimità di un traliccio avrebbero ritrovato dei resti che probabilmente sarebbero riconducibili a dei resti umani. Sul posto sono giunti immediatamente il Pm di Patti, Cavallo e il medico legale incaricato del caso. In questo momento l’Italia sta vivendo ancor di più con il fiato sospeso. La speranza è che i resti ritrovati non siano riconducibili al piccolo Gioele di 4 anni. Per ulteriori informazioni dovremmo aspettare ancora qualche ora. Solo poche ore fa vi avevamo rivelato le importantissime novità nel caso, in merito alle dichiarazioni dei turisti. La famiglia di turisti provenienti dal Nord aveva infatti rivelato di aver visto la donna uscire illesa dall’incidente automobilistico che l’ha vista coinvolta, insieme al figlio. La donna si sarebbe poi incamminata verso un sentiero ispido e impraticabile.

Sono oltre 15 giorni che la Dj Viviana Parisi purtroppo è deceduta e del figlio, il piccolo Gioele Mondello di 4 anni non vi sono più tracce. Non ci sono abbastanza elementi per risalire con precisione a quanto accaduto, motivo per cui la situazione continua ad essere poco chiara e gli inquirenti incessantemente proseguono con le indagini per vederci chiaro. La donna è sparita 15 giorni fa insieme al figlio Gioele. Successivamente si è scoperto che sono rimasti coinvolti in un incidente automobilistico. Dopo alcuni giorni la sua autovettura è stata trovata distrutta, senza però esserci tracce né sue, né di Gioele.

Dopo alcuni giorni, l’amara scoperta, il ritrovamento di un cadavere che poi si è scoperto essere quello della Dj Viviana Veronesi. Del bambino però continuano a non esserci tracce. Da allora continuano incessanti le ricerche del bambino e si cerca di trovare risposte alle miriadi di domande che ancora aleggiano sul caso… Nel frattempo si analizzano video di sorveglianza, si parla con i testimoni e si cercano nuove piste. Il padre Daniele Mondello, anche lui nel mondo della musica ha iniziato a richiedere l’aiuto di volontari e militari, per poter cercare il figlio Gioele. La disperazione del padre era più che tangibile… Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime ore per capire quali sono gli sviluppi sulla vicenda e se i resti ritrovati nei pressi del traliccio siano del bambino.