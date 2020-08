Flavio Montrucchio, il bacio appassionato con Alessia al tramonto: l’invidia dei fan

La foto di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini in vacanza al tramonto mentre si baciano manda in visibilio i fan.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una coppia da far invidia! Un amore sincero, spontaneo e soprattutto duraturo da moltissimo tempo. I due hanno realizzato una famiglia da sogno e come vediamo spesso dai social si amano come se fosse il primo giorno. Come fare a non provare un pizzico di sana invidia? Così, sotto la loro ultima foto al tramonto i fan si sono scatenati con commenti positivi e pieni di amore per una coppia così bella.

La storia d’amore tra Flavio e Alessia

Stanno insieme da 18 anni e sono sposati da 16. Una storia d’amore tra le più longeve e pure che si siano mai viste nel mondo dello spettacolo. I due si sono incontrati per caso, ma è stato un vero e proprio colpo di fulmine, di quelli che si vedono solo nei film! Flavio l’ha conquistata con la sua ironia, ma ha anche ammesso che lei lo ha fatto un po’ penare. Lui le ha regalato 100 rose rosse dopo poco dalla loro conoscenza e ha dichiarato che l’avrebbe sposata da l primo giorno. I due sono poi convolati a nozze e hanno anche avuto due figli meravigliosi Mia e Orlando avuti dopo un po’ che stavano insieme perché erano giovani e avevano molto tempo davanti a loro. Fatto sta che oggi la famiglia Montrucchio-Mancini è una di quelle congreghe familiari da Mulino Bianco, un sogno meraviglioso che tutti vorrebbero avere.

Lo scatto su Instagram e il bacio travolgente

Un amore indimenticabile insomma, che tutti vorrebbero e che rendono anche pubblico sui social con moltissime foto. Come l’ultima in cui i due sono insieme, al tramonto in vacanza e si scambiano un bacio molto appassionato e romantico. Sarà il paesaggio, sarà la cornice da sogno intorno a loro o, lasciatecelo dire, gli addominali da urlo di Flavio, ma questa foto è diventata subito virale con moltissimi like e commenti positivi rivolti proprio alla coppia.