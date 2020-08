Wanda Nara esibisce un fisico davvero esplosivo in costume da bagno: la doccia al tramonto sul rooftoop del suo appartamento è super ‘bollente’, la foto

Wanda Nara continua a tenere banco sui social network e in particolare sulla nota piattaforma di Instagram dove pubblica costantemente foto della sua vita quotidiana, del suo lavoro, del marito, dei figli e soprattutto della sua linea di cosmetici. E’ seguita da moltissimi followers ogni giorno che la apprezzano e non vedono l’ora di vedere una sua foto. Sono milioni le persone che la seguono e che aspettano un suo post per riempirla di like e complimenti ed è un po’ quello che accade ogni giorno… Che la Nara sia una bellissima donna è innegabile, che abbia delle forme prosperose anche, ma bisogna ammettere che ha anche molto talento sul lavoro, come manager e come opinionista tv. Lei è stata infatti l’opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e il ruolo le è riuscito piuttosto bene. Bellissima, con lo sguardo seducente e i costumi davvero glamour, la Nara è tra le donne che maggiormente lancia trend in fatto di moda. E non ce ne stupiamo affatto, visto quanto è seguita sui social network.

Wanda Nara, fisico esplosivo in costume: la doccia al tramonto è ‘bollente’

Wanda Nara non smette mai stupirci e oggi ci propone un altro scatto davvero molto bello… La donna tra vacanze in famiglia e feste di società con colleghi di Mauro Icardi e rispettive mogli, si dedica del tempo per rilassarsi. Non dimentichiamoci tra l’altro che il suo pubblico è variegato e proveniente da tutto il mondo. La Nara ha infatti origini argentine, e si poi trasferita in Italia per seguire il marito Mauro Icardi nella sua esperienza all’Inter. Arrivata a milano si è fatta apprezzare moltissimo anche qui, dove ha una bella schiera di seguaci e dove ha avuto la possibilità di condurre anche alcuni programmi televisivi. Detto ciò ritorniamo alle sue spettacolari fotografie… La donna oggi pomeriggio ha deciso di dedicarsi un po’ di relax sul bellissimo rooftoop della sua abitazione.

Il tramonto fa da sfondo ad una doccia davvero infuocata! La donna infatti si è rilassata sotto il getto della sua doccia all’aperto… Inutile dirvi che il post è stato inondato di like e commenti immediatamente e la doccia è diventata forse… ‘troppo bollente’! Insomma, che dire, complimenti Wanda!