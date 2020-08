Il personaggio della settimana è Antonino Spinalbese: ecco chi è la nuova fiamma di Belen Rodriguez e giovane hairstylist

Estate calda per Maria Belen Rodriguez, decisamente calda. Dopo la separazione da Stefano De Martino – i due erano da poco tornati insieme -, la showgirl argentina ha cercato serenità tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano. La liason con Antinolfi, però, è durata giusto il tempo di una copertina sul settimanale “Chi“, il primo ad ufficializzare la relazione. La love story è stata estremamente passeggera e dopo alcuni giorni la Rodriguez è tornata single. La conduttrice di Tu si que Vales, però, non riesce a tenere libero il suo cuore. Così, a distanza di qualche settimana, la showgirl argentina è stata accostata ad un altro uomo: Michele Morrone, protagonista dell’ultimo numero della rubrica che state leggendo. Tra la Rodriguez e l’attore di “365” pare ci siano stati solo uno scambio di messaggi. Con chi sembra fare sul serio, invece, è con Antonino Spinalbese, nuovo nome aggiunto alla lista. La showgirl argentina è stata paparazzata dal settimanale “Vero” insieme all’hairstylist.

Il personaggio della settimana: Antonino Spinalbese

Antonino diventa così il protagonista del nuovo numero della nostra rubrica. In questo momento sicuramente molti vorrebbero essere nei suoi panni. Il giovane parrucchiere – a quanto pare – è riuscito a conquistare il cuore (ferito) della bellissima argentina e sicuramente è un uomo molto invidiato. I due si scambiano abbracci passionali sul settimanale “Vero” e tutto lascia presagire che tra di loro sia nata una bellissima storia d’amore. Ovviamente si tratta di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Da parte dei diretti interessati non sono ancora arrivate conferme ufficiali.

Ma chi è l’uomo che sembrerebbe aver conquistato la showgirl argentina? Antonino ha 25 anni, di professione hairstylist e lavora in un salone a Milano, in Corso Garibaldi. Giovane, in carriera e anche bello, d’altronde è noto che Belen abbia bei gusti. Antonino ha un fisico statuario, è moro come De Martino, Iannone e Antinolfi – probabilmente la Rodriguez non ama i biondi – ed è decisamente un bel ragazzo. A noi sembra un mix tra Andrea Denver, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e Oscar Branzani, noto imprenditore napoletano nonché ex tronista di Uomini e Donne (e un po’ anche Mattia Marciano, altro ex tronista). Antonino conta circa cinquemila seguaci su Instagram e tra questi vi è anche Belen. La showgirl argentina da qualche giorno ha iniziato a “riempire” di like il parrucchiere. Altro indizio molto importante.

I due, come racconta il settimanale Vero, si potrebbero essere conosciuti grazie a Patrizia Griffini, pr milanese ed ex concorrente del Grande Fratello. La Griffini è un’amica in comune della Rodriguez e del buon Antonino. La pr potrebbe essere il gancio tra i due ragazzi. In attesa di conferme ufficiali da parte della nuova coppia, facciamo i complimenti ad Antonino per aver conquistato il premio di personaggio della settimana da parte della redazione di Sologossip.