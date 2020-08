Serena Enardu, il duro commento sulla svastica arriva proprio da una ex coinquilina del Grande Fratello Vip, cos’è accaduto e come ha reagito l’influencer

Serena Enardu è stata senza ombra di dubbio una delle figure più enigmatiche e anche più chiacchierate di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa più spiata d’Italia per ritrovare il suo rapporto con il compagno Pago, ha avuto modo di vivere un’avventura di 17 giorni, insieme al resto del cast della casa. La donna nonostante i vari tentativi fuori dal Reality non era mai riuscita veramente a trovare un punto di incontro con il cantante… L’esperienza all’interno del Reality ha certamente aiutato l’ex coppia di Temptation Island a capirsi meglio e a dare una seconda opportunità al loro rapporto, che ormai si era deteriorato. Con l’arrivo del lockdown i due hanno iniziato a vivere nuovamente sotto lo stesso tetto, cercando di ritrovare la serenità perduta e per un periodo è stato effettivamente così. Col passare dei mesi però i fan si sono accorti di qualcosa di strano in loro due, motivo per cui si sono insospettiti. Sospetti che poi si sono rivelati veri visto che dopo un po’ i due hanno smesso di essere una coppia.

Serena Enardu, il duro commento sulla svastica arriva da una ex coinquilina del Gf Vip

Dopo la fine della sua storia con Pacifico, Serena Enardu ha deciso di viversi a pieno la propria vita, accerchiata dall’amore dei familiari e soprattutto da quello del figlio Tommaso. Però negli ultimi giorni la donna è nuovamente sulla bocca di tutti, stavolta però non per affari di cuori, anzi, per qualcosa di più spiacevole. La donna qualche giorno fa è stata ospite insieme alla sorella gemella Elga e al cognato di una festa di compleanno e fin qui nulla di strano… Peccato che alla consueta foto ricordo dietro la torta sia spuntato un dettaglio raccapricciante. Sulla torta era ben visibile una bandierina con una grandissima svastica.

Il web è letteralmente insorto contro di lei e per giustificarsi la donna ha detto di essere stata una svista, ma una delle sue ex coinquiline non ci sta e risponde piuttosto piccata. Stiamo parlando di Adriana Volpe, che durante il suo programma mattutino fa sapere: “Ha detto che si è trattata di una svista. Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica. Sono due cose molto differenti“.