Belen ha pubblicato una stories su Instagram dove si sposta il costume e fa una posa molto seducente, che manda in visibilio i fan

Belen è una delle showgirl più amate della televisione italiana. La modella, di origini argentine, ha sempre attirato l’attenzione grazie alla sua straordinaria bellezza e al suo charme. La showgirl ha avuto successo nel nostro paese nell’autunno del 2008, quando ha partecipato alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, dove si è classificata al secondo posto. Da lì ha iniziato una lunga carriera televisiva, che l’ ha portata a condurre programmi televisivi come Scherzi a parte insieme a Claudio Amendola e Teo Mammucari, Sarabanda, il Festival di Sanremo nel 2011 fino a Tu si que vales, programma di successo in onda su Canale 5.

Belen Rodriguez, posa seducente su Intagram: la showgirl si sposta il costume

La Rodriguez è una delle più seguite sui social. La modella e showgirl conta quasi dieci milioni di seguaci su Instagram, traguardo che potrebbe festeggiare veramente a breve. Le sue foto sono sempre piene di like, soprattutto quelle dove mette in mostra le sue forme da capogiro. Le sue stories, inoltre, sono seguitissime dai fan. La Rodriguez tiene sempre aggiornati i suoi seguaci, pubblicando scatti in compagnia di amici o del piccolo Santiago. Non mancano, però, le foto in cui appare da sola, in costume o con pose molto seducenti. Oggi, ad esempio, ha pubblicato un video davanti allo specchio, in cui si sposta il costume. La modella ed ex compagna di Stefano De Martino, oltre a far notare il segno del costume, regala una posa seducente ai suoi follower.

La storia sicuramente avrà raggiunto un numero altissimo di visualizzazioni. La Rodriguez è estremamente sensuale, indossa una magliettina corta, il costume e l’outfit particolare ovviamente evidenza le forme spettacolari della modella.