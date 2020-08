Chiara Ferragni, decisione a sorpresa: la modella pronta a cambiare vita

Chiara Ferragni pronta a prendere una decisione a sorpresa: la modella potrebbe cambiare vita insieme a Fedez e al piccolo Leone

Chiara Ferragni è una delle modelle e imprenditrici italiane più famose. La ragazza, nata a Cremona nel 1987, è divenuta famosa come blogger quando nel 2009 ha fondato insieme a Riccardo Pozzoli il blog The Blond Salad. La Ferragni ha così iniziato l’ascesa che l’ha portata poi ad essere una delle italiane più affermate nel panorama della moda. È stata la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue, è stata inserita da Forbes nella lista “30 Under 20 Europe: The Arts” e, sempre da Forbes, è stata nominata “l’influencer di moda più importante al mondo”. Nel dicembre del 2017 è stata premiata a Roma come Top Digital Leader e nella categoria Web Star italiane donne. Nel 2019 è stata protagonista del documentario “Chiara Ferragni – Unposted“, diretto da Elisa Amoruso e incentrato sul ruolo giocato dai social network nell’influenzare e determinare il mondo del business. Il documentario ha avuto un discreto successo in Italia, incassando più di un milione e mezzo nei tre giorni di programmazione. Di recente, invece, ha partecipato al singolo “Non mi basta più” di Baby K. È sposata con il rapper Fedez, con il quale ha avuto un figlio, Leone, nato il 19 marzo del 2019 a West Hollywood, contea di Los Angeles.

Chiara Ferragni, decisione a sorpresa: c’entra Leone

La Ferragni e Fedez vivono da tempo negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove è nato anche il piccolo Leone. La coppia ha deciso di ‘emigrare’ nel Nuovo Continente, oltre che per motivi lavorativi, anche per garantire al piccolo Leo il doppio passaporto. La nostalgia del proprio paese, però, è sempre presente. La modella, insieme al marito, pare sia prossima a prendere una decisione a sorpresa. Di recente, tra le stories del popolare social network, la Ferragni ha dichiarato di voler vendere la sua abitazione sita a Los Angeles. La casa ha accolto il piccolo Leone sin dai primi giorni di vita, ma adesso sembra essere diventata un peso per l’intera famiglia. Non si tratta di una scelta facile per la Ferragni, che negli Stati Uniti ha concentrato la maggior parte dei suoi interessi economici. La modella, però, ha spiegato di voler mettere nuovamente le radici nel nostro paese e di garantire al piccolo Leone un futuro europeo.

La modella, sempre tra le stories di Instagram, ha spiegato di voler utilizzare il denaro ricavato dalla vendita della casa di Los Angeles per comprarne una in Italia, quasi sicuramente a Milano. Il Bel Paese dunque si prepara ad accogliere a braccia aperte i Ferragnez insieme al piccolo Leone.