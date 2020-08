Belen Rodriguez, possibile ritorno di fiamma? L’indizio sui social

Al centro del gossip della settimana c’è lei, Belen Rodriguez. Si pensa ad un probabile ritorno di fiamma, grazie ad un indizio pubblicato sui social.

Belen Rodriguez, la conduttrice televisiva di Tu Si Que Vales, sa come attirare su di sé la luce dei riflettori. In particolare in questa calda estate abbiamo sentito molto spesso parlare di lei. L’argentina ha cercato di lasciarsi alle spalle la separazione dal compagno Stefano De Martino. Tra i flirt dell’estate di cui lei è stata protagonista, quello con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Uno degli ultimi, riguarda il flirt con Antonino Albanese. Sebbene la showgirl abbia confermato l’avvicinamento al noto hairstylist, nelle ultime ore ha postato sui social una foto in cui compare un anello di fidanzamento, e compare un indizio sospetto..

Belen Rodriguez e la storia dell’anello

Il post con l’anello ha mosso dei dubbi tra i numerosi followers, i quali non hanno potuto fare a meno di notare che quell’anello le fosse stato regalato da qualcuno che appartiene al suo passato. Tutto ciò potrebbe essere un indizio che farebbe pensare ad un possibile ritorno di fiamma.. Ma con chi?

L’anello che compare in foto, è stato regalato a Belen dal motociclista Andrea Iannone, con il quale ha avuto una relazione nel 2017 dopo la prima separazione dal conduttore televisivo di Made In Sud. E’ stata creata un pò di confusione intorno a questo regalo, in c’è una certa somiglianza tra l’anello regalato da Iannone e quello regalato dal giovane De Martino quando ha fatto all’argentina la proposta di matrimonio. Pertanto la foto farebbe pensare che la showgirl si sia potuta riavvicinare ad uno dei due. Lo scoop però va in contrasto con quanto emerso negli ultimi giorni sulla vita privata della Rodriguez, dato che era stata avvistata in compagnia del giovane hairstylist e che aveva inoltre ribadito a gran voce che non avrebbe mai perdonato il ballerino napoletano. D’altro canto però, né Belen né Iannone hanno mai dichiarato di essere in cattivi rapporti. Quindi potrebbe essere semplicemente un caso che quell’anello sia presente in quello scatto oppure no..

RC