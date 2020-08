David Beckham irriconoscibile: il nuovo look non passa inosservato

David Beckham è irriconoscibile. L’ex calciatore si rinnova il look e non passa inosservato. Ma attenzione, non è tutto come sembra.

45 anni, bello, ironico, imprenditore, ex calciatore, presidente dell’Inter Miami, papà e marito della modella britannica Victoria Beckham. E’ il sex symbol preferito dalle donne, l’uomo che tutte vorrebbero.

David Beckham è irriconoscibile. L’ex calciatore saluta per un pò il capello rasato e scuro. Oggi sfoggia una bionda chioma folta e lunga stile anni ’80, un look che si rivela completamente diverso dal solito. Qualche giorno fa ha postato uno scatto sul social di fama mondiale Instagram in cui compare in compagnia dell’amico James Corden e mostra la nuova acconciatura ai suoi quasi 65mln di seguaci.

David Beckham irriconoscibile: ecco come si è mostrato

Nel post pubblicato sul social compare con un outfit anche quello mood anni ’80. Giacca e pantaloni estivi di colore bianco abbinati ad una t-shirt più sportiva ed ai piedi mocassini di pelle, rigorosamente bianchi. Non è tanto l’abbigliamento a fare scalpore quanto la pettinatura che l’ex calciatore mette in mostra ai milioni di fan che si mostrano super attenti, tanto da notare immediatamente il cambio look: un caschetto biondo fonato e tirato all’indietro di un biondo luminoso che non lo fa per nulla sfigurare. Quello che il pubbico di instagram si domanda è perchè Beckham abbia deciso di rivoluzionare il suo look. La risposta è che David Beckham al fianco dell’ amico James Corden parteciperà al “Late Late Show“, una simpaticissima parodia della famosa serie d’azione statunitense Miami Vice. Il noto sex symbol però poco dopo posta altri scatti tramite i quali rasserena immediatamente le milioni di fan che nonostante apprezzassero il nuovo look, lo preferivano con il capello corto. Si nota infatti che quell’acconciatura è solo una parrucca indossata per interpretare al meglio il personaggio della serie cult.

Visualizza questo post su Instagram Next stop, Miami baby 🌴@j_corden @latelateshow @intermiamicf Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham) in data: 14 Ago 2020 alle ore 4:50 PDT

