Simone Montedoro, spunta la foto da giovanissimo: “Quando eravamo Re”

La foto di Simone Montedoro da giovanissimo fa impazzire i fan che lo rivorrebbero sul set di Don Matteo.

Bello lo è senza dubbio. Bravissimo anche e come attore ha ottenuto un successo dopo l’altro, soprattutto sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Simone Montedoro che ha da poco pubblicato su Instagram una sua foto da giovanissimo, che ci mostra un fisico e un’espressione grintosa che non è assolutamente cambiata negli anni.

Il successo di Montedoro con Don Matteo

Simone Montedoro, classe 1973, ha iniziato a studiare teatro e recitazione con dei laboratori tenuti da Francesca De Sapio, Michael Margotta e Duccio Camerini debuttandi poi a teatro nel 1998. Da quel momento in poi la sua carriera ha preso il volo arrivando anche in tv con delle fiction di grande importanza. Lo ricordiamo però sicuramente in Distretto di Polizia, Un Medico in Famiglia 3 e Don Matteo 6 in cui interpreta il commissario di polizia Giulio Tommasi. Lo vediamo poi nel 2017, dopo anni di svariate fiction a Ballando con le Stelle e conduce da due anni ormai, il Prima Festival, la strisca che precede l’inizio del Festival di Sanremo.

La foto di Simone Montedoro da giovanissimo

Un successo meraviglioso, una carriera scintillante, ma non ci si dimentica certo da dove siamo partiti ossia dalla nostra infanzia e dalla vita che si conduceva prima di diventare famosi. Così Simone pubblica su Instagram una foto di lui da giovane e la accompagna alla scritta “Quando eravamo re” come ad indicare un periodo passato, ma florido e ricco di spensieratezza. I fan davanti a questa foto sono ovviamente impazziti di gioia. L’attore è bellissimo ieri come oggi e infatti la foto è diventata subito virale come migliaia di like e altrettanti commenti positivi. C’è anche chi, soprattutto, lo ricorda nel ruolo del commissario Tommasi in Don Matteo e lo vorrebbe rivedere proprio in quel contesto. Chissà che gli appelli dei fan non sortiscano l’effetto desiderato.