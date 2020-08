Chiara Ferragni, arriva la drastica decisione in merito al suo futuro: non dev’essere stato facile per lei, il racconto sui social network

Questo è stato un anno decisamente impegnativo per tutti, anche per la splendida Chiara Ferragni. Abituata ad avere una vita frenetica, tra l’Italia e States, dove ha trascorso gli ultimi anni e dove ha dato alla luce suo figlio Leone. Con l’arrivo del Coronavirus la sua vita super frenetica subite un brusco alt a causa soprattutto del lockdown. Tantissimi impegni lavorativi accantonati a causa del virus le hanno però dato la possibilità di trascorrere del tempo in compagnia del marito Federico e del figlio. Proprio in questo periodo il suo film è stato decretato come il docufilm più visto nella storia del cinema e ha ricevuto la candidatura anche al prestigiosissimo ‘Nastro D’Argento’. Decisamente una gran bella soddisfazione personale e soprattutto lavorativa. E ora per riprendersi da questo momento molto frenetico vissuto a causa del Virus, Fedez e Chiara sono in giro per i luoghi più belli d’Italia in vacanza.

Chiara Ferragni, drastica decisione: non dev’essere stato facile per lei

Tra una foto in piscina e l’altra, la nota imprenditrice digitale ha deciso di rispondere alle domande di alcuni suoi followers. Tra questi c’è stato qualcuno che le ha posto una domanda davvero molto scomoda. In molti sapranno che prima di tornare quasi in pianta stabile a Milano, la giovane imprenditrice digitale trascorreva moltissimo tempo nella sua dimora di Los Angeles. Qui ha sicuramente moltissimi bei ricordi, come certamente la nascita del figlio Leone. Adesso però è tempo di scelte importanti sul suo futuro.

In particolar modo la donna ha riferito di essere molto provata da questa decisione, ma ha intenzione di vendere la sua casa di Los Angeles per acquistare una dimora per le vacanze magari vicino Milano. Insomma una mossa strategica. Probabilmente su questa decisione ha influito molto la situazione Covid che ci stiamo trovando a vivere. Sarebbe impensabile mantenere una casa negli States senza sapere se e quando vi si potrebbe far ritorno. La Ferragni l’ha annunciato tramite il suo profilo Instagram Ufficiale e in particolar modo attraverso una instagram stories. A questo punto non ci resta che aspettare per capire innanzitutto quale sarà la collocazione della casa vacanze e poi quando avverrà questa vendita!