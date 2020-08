Miss Claudia in bikini bianco: quel dettaglio fa impazzire i followers della protagonista di Avanti un altro.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma tutti la conoscono come la splendida Miss Claudia di Avanti un altro. La showgirl romana è uno dei volti fissi del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti da ormai tanti anni. A lei il compito di presentare il simpaticissimo ‘salottino’ della trasmissione, composto da personaggi bizzarri e super esilaranti. A Bonolis, invece, l’arduo compito di tenere a bada il pubblico ogni volta che Claudia fa il suo ingresso in studio! Si, perché la splendida showgirl fa letteralmente girare la testa a tutti con la sua bellezza. Ma forse non tutti sanno che la Ruggeri è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram. Il suo profilo conta ben 930 mila followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. Foto che molto spesso non passano inosservate, come quella apparsa qualche ora fa: nello scatto, la showgirl indossa un costume bianco che mette in mostra il suo fisico mozzafiato. Un dettaglio in particolare fa impazzire i fan, diamo un’occhiata.

Miss Claudia esplosiva in bikini bianco: quel dettaglio infiamma i fan di Instagram

Basta poco a Miss Claudia per infiammare Instagram. La splendida protagonista di Avanti un altro è super seguita sui social, dove ama condividere i momenti più belli delle sue giornate. E nelle ultime ore, la showgirl romana ha pubblicato uno scatto che difficilmente poteva passare inosservato. Il motivo? Miss Claudia indossa un bikini che fa impazzire i fan: un due pezzi di colore bianco, che lascia poco spazio all’immaginazione. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto, Miss Claudia è un vero spettacolo nella foto in questione, in cui si trova seduta su uno sgabello. A colpire molti, però, è stato un particolare dettaglio. Che è stato sottolineato anche dalla bellissima collega della Ruggeri, Laura Cremaschi, anche lei protagonista di Avanti un altro. Il suo commento è stato apprezzato da molti:

Le lunghissime e meravigliose gambe della Ruggeri hanno fatto letteralmente impazzire i fan, che hanno invaso il post con likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la showgirl, che si conferma una delle più amate del momento. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!