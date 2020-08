Elisabetta Gregoraci a Battiti Live indossa un abito il cui prezzo è da capogiro! La giovane modella appare sul palco in abito bianco e capello raccolto.

Elisabetta Gregoraci splende in un total white sul palco di Battiti Live, il programma musicale in onda su Italia 1. Nella quarta puntata della trasmissione la giovane showgirl ha fatto parlare di sé. Aldilà della bellezza della modella italiana, ciò che fa incuriosire è il prezzo da capogiro del vestito che indossa, pari esattamente a 399 euro. L’abito lo trovate quì sito ufficiale, inoltre ora è in saldo al prezzo di 199,50 euro. La conduttrice televisiva veste un abito della collezione Primavera/Estate 2020 di Elisabetta Franchi e non passa inosservata in quest abito che le avvolge e mette in risalto il punto vita. Il tessuto è in Jersey, un modello elasticizzato composto da una gonna corta asimmetrica ed un top a maniche lunghe impreziosito sul davanti e sulla spalle con dei lustrini. Il punto vita è avvolto in una cintura a corda con nodo, della medesima collezione. Il tutto è impreziosito da un sandalo dorato. La Gregoraci questa volta sceglie di raccogliere i capelli in un morbido chignon che le consente di mettere in risalto i lineamenti del volto e di fare sfoggio degli orecchini a cerchio che indossa, abbinati alla cintura ed alle scarpe.

Make-up luminoso, con focus sugli occhi fatto con uno smookie eyes e labbra nude per richiamare maggiormente l’immagine di una dea egiziana. Non perdetevela questa sera, a Battiti Live in onda sul canale mediaset Italia 1!

Elisabetta Gregoraci sceglie l’abito bianco per Battiti Live

Non solo in TV, Llex moglie dell’imprenditore italiano Flavio Briatore, fa impazzire il social Instagram con uno scatto mozzafiato pubblicato un giorno fa in cui compare in un bikini total white. Una dea anche al mare potremmo dire. Insomma la giovane showgirl sa bene come attirare l’attenzione tramite scatti e pose sensuali. L’ex modella italiana si mostra in splendida forma in questa calda estate 2020.