Uomini e Donne, l’ex tronista Nilufar Addati risulta positiva al test per il Covid 19: il messaggio ai fan lascia tutti a bocca aperta, come sta ora

Quest’anno il Coronavirus e i programmi televisivi sono andati a braccetto per tutti questi mesi. In particolar modo Uomini e Donne è stato uno dei pochi programmi a tornare in onda, nonostante l’emergenza sanitaria, con tutte le precauzioni del caso. Maria De Filippi ha infatti studiato insieme a tutto il suo team una strategia vincente ed efficace affinché il programma potesse continuare, senza però mettere a rischio la salute dei collaboratori e dei tronisti e corteggiatori. Per questo motivo per la prima volta nella storia del programma, si è creata la versione digital, in cui tronisti e corteggiatori venivano messi in contatto attraverso dei dispositivi digitali. La soluzione sviluppata dalla redazione è piaciuta moltissimo e nonostante il periodo di fortissima crisi a causa del Covid, il programma ha riscosso buon successo. Non sappiamo se a settembre si potrà utilizzare ancora questo tipo di soluzione, ma se così fosse, sarebbe veramente una rivoluzione per la televisione. Una cosa è certa tra gli ex protagonisti del programma la bellissima Nilufar Addati è risultata positiva al Covid 19.

Uomini e Donne, Nilufar Addati positiva al Covid 19: “Non ho più olfatto e…”

Come vi dicevamo in questi ultimi mesi la presenza del Covid è stata una vera e propria costante nella nostra vita. Sebbene pensavamo che il virus fosse quasi del tutto debellato, ci dobbiamo ricredere. Specie dopo l’ultima impennata di casi, soprattutto tra i personaggi vip. Tra questi molti appartenenti al mondo di uomini e Donne. Tra queste sicuramente la bellissima Nilufar Addati, che insieme agli amici è stata in vacanza in Sardegna, in alcuni dei luoghi che si sono rivelati più contagiosi delle ultime settimane.

La bella Tronista ha spiegato che di ritorno dalla Sardegna per precauzione si è sottoposta al test per il Coronavirus, proprio per scongiurare qualsiasi pericolo.

Ha ammesso di essere stata a contatto con persone poi risultate positive e che questa nuova condizione richiede la massima serietà e il massimo rispetto delle regole.

Ha inoltre aggiunto di essersi sottoposta ad auto isolamento lontano dai genitori e familiari, proprio per evitare nuovi contagi.

Fisicamente sta abbastanza bene e noi le auguriamo di guarire al più presto e senza complicazione!