Giulia De Lellis in intimo trasparente: sdraiata in compagnia dei suoi cuccioli negli scatti pubblicati su Instagram dalla influencer.

Tra le ex protagoniste di Uomini e Donne, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Giulia De Lellis, che grazie alla popolarità raggiunta nel programma di Maria De Filippi, è diventata una vera e propria star. Soprattutto sui social, dove la bella Giulia lavora come modella e influencer: il suo profilo Instagram è seguito da ben 4,8 milioni di followers! Ed è proprio lì che, qualche ora fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato alcuni scatti che non sono passati inosservati. Scatti in cui indossa un completino intimo trasparente, che lascia vedere un po’ ‘troppo’. Nelle foto, la De Lellis si trova sdraiata sul divanetto, in compagnia dei suoi cagnolini. Pioggia di likes e commenti per il post. Guardiamolo insieme.

Giulia De Lellis in intimo trasparente: gli scatti su Instagram non passano inosservati

Giulia De Lellis è senza dubbio una delle protagoniste di Uomini e Donne che sono rimaste nel cuore dei fan. La sua storia, turbolenta ed infinita, con Andrea Damante ha appassionato milioni di persone, che oggi si chiedono come vadano realmente le cose nella coppia. Nel frattempo, però, i fan continuano a seguire i loro beniamini sui rispettivi profili social. Dove, giorno dopo giorno, vengono condivise foto e video delle loro giornate. In particolare, è stata Giulia ad aver incantato il web qualche ora fa. Come? Col suo ultimo post condiviso coi followers: una serie di scatti in compagnia dei suoi cuccioli. Immagini dolcissime, ma non solo: il dettaglio ‘bollente‘ non poteva sfuggire agli occhi attenti dei fan di Instagram. Nelle foto, la De Lellis indossa un completo intimo nero, bellissimo, ma soprattutto trasparente! Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Foto che difficilmente potevano passare inosservate, quelle di Giulia. Alla quale in tantissimi hanno voluto lasciare un likes o un commento alle foto. Anche Gemma Galgani, la regina del Trono Over, molto legata alla De Lellis. Ecco le sue parole:

Insomma, anche stavolta Giulia ha lasciato il segno, riconfermandosi una degli ex volti di Uomini e Donne più seguiti sui social. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? È ricco di contenuti super interessanti! Non ve ne pentirete!