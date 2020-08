Aida Yespica positiva al Coronavirus: l’annuncio sui social della showgirl venezuelana è arrivato qualche ora fa.

Sono numerosi i vip che, negli ultimi giorni, hanno deciso di controllarsi sottoponendosi al tampone per il Coronavirus. E, purtroppo, sono tanti anche quelli che hanno scoperto di essere positivi. Qualche ora fa, è arrivato anche l’annuncio di Aida Yespica, che attraverso il suo profilo Instagram ha comunicato di aver contratto il virus. La showgirl ha effettuato il tampone al rientro dalle vacanze in Sardegna, pur non avendo sintomi. Nella didascalia al post, la venezuelana invita tutti a mantenere la massima prudenza. Ecco l’annuncio apparso poco fa sul profilo social ufficiale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Aida Yespica positiva al Coronavirus: l’annuncio della showgirl su Instagram è di qualche ora fa

“Spero passi al più presto questo momento che tutti noi stiamo vivendo, mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le mascherine”. Con queste parole termina il messaggio che Aida Yespica ha pubblicato sul suo profilo Instagram qualche ora fa. Messaggio in cui la venezuelana comunica di aver scoperto di essere positiva al Covid-19. Anche la Yespica, come molti altri personaggi noti, ha deciso di controllarsi dopo una vacanza trascorsa in Sardegna. Fortunatamente, la showgirl comunica di essere asintomatica. Ecco il post condiviso sulla sua pagina ufficiale di Instagram:

Un messaggio forte quello di Aida, che sottolinea l’importanza di prendere le giuste precauzioni in un momento purtroppo ancora delicato per il nostro Paese. Il post è stato invaso dai commenti di fan e colleghi, tra cui spunta quello del suo compagno, Geppi Lama: “Forza amore”. Non possiamo che unirci ai tanti messaggi di affetto e augurare alla Yespica una veloce guarigione.