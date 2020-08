Fabio Testi ci va giù pesante su Antonella Elia: la rivelazione shock

Fabio Testi ci va giù pesante sull’ex coinquilina Antonella Elia: la rivelazione shock lascia tutti senza parole, il racconto dell’attore

Fabio Testi è certamente tra gli attori italiani più famosi e amati di sempre, in Italia e nel mondo. Le sue interpretazioni sono famose in tutto il mondo, non solo per la sua innata bravura, ma anche per il suo fascino, che è decisamente innegabile. Fabio Testi è stato certamente uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, dove è entrato da divo indiscusso e ha sin da subito fatto conoscere la propria indole docile e carismatica. All’interno della casa l’uomo ha vissuto dei momento veramente molto brutti a causa del figlio, che allo scoppio della pandemia si trovava proprio in cina a Wuhan. Un momento davvero duro quello che ha dovuto affrontare l’attore che in più occasioni è stato sul punto di vacillare e andare via. Ma nel frattempo è riuscito a legare moltissimo con la maggior parte dei concorrenti del reality.

Amato e ben voluto da tutti, Fabio Testi ha rappresentato all’interno della casa un vero e proprio punto di riferimento per tutti. I concorrenti in lui vedevano una figura paterna, protettiva e saggia, sempre con una parola di confronto pronta o una parola per far riflettere. Si può dire che la figura di Fabio è stata da collante tra tutti i grandi personaggi di questa edizione. E’ riuscito a legare così tanto con alcuni protagonisti, che una volta finito il periodo di lockdown si sono riuniti proprio a casa sua per qualche giorno tutti insieme. E’ sempre bello vedere come da un’esperienza televisiva possa nascere qualcosa in più…

Ma tra i concorrenti ce n’era una in particolare con cui Testi non è riuscito a legare molto… Stiamo parlando di Antonella Elia, e c’è di più… Al settimanale ‘Nuovo Tv‘, Testi avrebbe rivelato dei dettagli davvero scioccanti sulla partecipazione della donna al reality. In particolare l’uomo ha affermato: “Sin dalla prima puntata si era capito che tra loro c’era un accordo e che lei era protetta“. Queste sono accuse davvero pesanti, che però risponderebbero alle domande di moltissimi telespettatori che spesso si sono interrogati sul perché nei confronti della donna non sia mai stato preso alcun provvedimento disciplinare. Se Testi avesse ragione il Grande Fratello Vip perderebbe molta della sua credibilità. Ma ovviamente, queste, sono solamente ipotesi.