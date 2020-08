Temptation Island, Alessia Marcuzzi svela un retroscena inaspettato

Temptation Island, il programma è alle porte. Alessia Marcuzzi rivela i segreti del reality e confessa un retroscena inaspettato!

Temptation Island, il programma televisivo prodotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, sta per tornare. La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi, che ha rinnovato il contratto per la seconda volta per condurre il programma, svela qualche segreto del reality e confessa un retroscena inaspettato della trasmissione! In un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice si è detta molto felice di essere tornata al timone della conduzione di un programma televisivo che racconta di storie e sentimenti di persone comuni, un po’ come quando conduceva il reality Grande Fratello. “Con Maria abbiamo parlato a lungo, all’inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d’accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più con chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro. Ed è questa la vera forza del programma, il motivo per cui piace a tutti, adulti e giovanissimi”. Nella stessa intervista, la Marcuzzi confessa un inaspettato retroscena sulla De Filippi.

Temptation Island, Alessia Marcuzzi: “Maria mi ha detto: ‘Ti voglio rigorosa’”

Pare che la produttrice televisiva Maria De Filippi abbia dato qualche consiglio sul look ad Alessia Marcuzzi, per riuscire ad essere quanto più credibile nei panni di una “consigliera” delle coppie. La Marcuzzi dice “Maria mi ha detto: “Ti voglio rigorosa”. E ha ragione, “scosciata” non sarei credibile in un ruolo quasi da “psicologa” – ed aggiunge: “non mi è dispiaciuto mettere i pantaloni, in casa mi piace vestirmi da maschiaccio”. Almeno per questa trasmissione la nostra conduttrice metterà da parte mini abiti e gonne.

Nel corso dell’intervista, la Marcuzzi si è lasciata andare a qualche commento relativo alla presunta relazione con Stefano De Martino, il gossip che durante l’estate ha fatto parlare e sparlare di lei. Nonostante il gossip sia stato immediatamente smentito dalla conduttrice e dal ballerino napoletano, i commenti negativi e fuori luogo hanno fatto presto ad arrivare sul profilo social dell’ex modella italiana. La giovane conduttrice però rivela di non voler dare tanta considerazione a commenti di persone che intendono solo attirare l’attenzione, e quindi li lascia parlare.

Nel frattempo siamo in attesa che inizi Temptation Island, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal 9 settembre.

RC