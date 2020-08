Whatsapp, nuovo aggiornamento! Arriva la chat in modalità segreta: scopri come aprire una chat in modalità segreta con un solo click

Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea originariamente nata per dispositivi mobile e poi aggiornata per una versione desktop che consente di condividere messaggi di testo, immagini, video, file audio, documenti, la posizione attuale ed inoltre da qualche ultimo aggiornamento ci permette di fare anche videochiamate di gruppo, è nata nel 2009 da Jan Koum di Kiev e da Brian Acton, due ex impiegati della società informatica Yahoo! è sempre in fase di aggiornamento e pronta a lanciare tante novità! Tra queste arriva una nuova funzione, quella di aprire una chat in modalità segreta! Se non siete intenzionati a mostrare le vostre chat quando date il vostro telefono nelle mani di qualcun altro, allora queste informazioni su come avviare una chat segreta sul vostro telefono potrebbero esservi utili! Per aprire una chat segreta di Whatsapp è necessario scaricare un’applicazione che si chiama “Secure Text Keyboard”.

Whatsapp, nuovo aggiornamento: come utilizzare l’app “Secure Text Keyboard”

Se il vostro intento è quello di aprire una chat segreta per sfuggire agli occhi indiscreti di chi vorrebbe sbirciare nella vostra chat, la prima cosa che dovete fare è scaricare l’app “Secure Text Keyboard”. Appena avrete installato l’applicazione, sarà necessario che la stessa sia scaricata anche dalla persona con la quale volete aprire la chat segreta. Successivamente si avrà bisogno di collegare l’app alla tastiera di Whatsapp e potrete farlo seguendo queste indicazioni:

Aprire le impostazioni del telefono Cliccare su Generale Tastiera Cliccare su “Aggiungi nuova tastiera” Dopodiché selezionare “Secure Text Keyboard” In ultimo cliccare su Keyboard EN

Conclusi tutti i passaggi appena elencati, per aprire una nuova finestra di chat incognita basterà cliccare sull’icona dell’applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp, aprire la chat con la persona con la quale si desidera parlare, e cliccare sull’icona presente vicino la barra spaziatrice. Si aprirà una finestra di chat contenente dei messaggi preimpostati che saranno sostituiti dai messaggi reali durante la conversazione. Però solo il proprietario dello smartphone potrà leggere i messaggi realmente scambiati con l’altra persona, tramite un piccolo trucco, ossia copiare ed incollare i messaggi nella nuova tastiera, che tramite un pop up rivelatore sarà in grado di svelare il vero contenuto del messaggio.

E voilà, il gioco è fatto! Se siete invece troppo pigri per fare tutto questo, potete semplicemente non cedere il vostro telefono nelle mani sbagliate!

