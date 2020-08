Patrizia De Blanck in un’intervista si è raccontata liberamente e ha fatto una confessione ‘intima’ proprio su di lui: “a letto ci sapeva fare”.

Appartenente ad una nobile famiglia, Patrizia De Blanck è la figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario e dell’ambasciatore di Cuba, cugino di Mario Garcia Menocal, terzo presidente di Cuba e Segretario di Stato durante la sua presidenza. La donna è uno dei personaggi più eccentrici della televisione italiana, che ha saputo farsi strada grazie al suo talento. Patrizia ha partecipato a due produzioni cinematografiche: “Parentesi Tonde” del 2006 e “Vacanze di Natale a Cortina“, del 2011 e in entrambi i film ha interpretato se stessa. La De Blanck ha confessato di aver visto da vicino la morte, quando nel 2017 ha avuto un’infezione ai dotti lacrimali, a causa del troppo piangere. La sua è stata una vita molto movimentata, fatta di alti e bassi, la contessa ha anche fatto una confessione ‘intima’ proprio su di lui. Vediamo le sue parole.

Patrizia De Blanck , la confessione 'intima' proprio su di lui

Personaggio che è diventato una star della televisione, Patrizia De Blanck ha rivelato una confessione molto intima e soprattutto sorprendente.

La contessa dopo il matrimonio finito con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner, a causa del tradimento dell’uomo, è giunta in seconde nozze con il console di Panama Giuseppe Drommi, morto nel 1999. Dalla loro relazione è nata l’unica figlia della donna, Giada De Blanck. Patrizia in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato una confessione molto particolare. La De Blanck a quanto pare ha avuto molti amanti nella sua vita e stando alle sue confessioni, avrebbe avuto una storia con alcuni uomini famosi, quali Alberto Sordi e Franco Califano. E proprio sul conto del cantautore ha svelato una confessione molto ‘intima’:”Prima che me lo chiediate, a letto ci sapeva fare, parecchio“, ha rivelato sorprendentemente la donna. Una vita la sua decisamente movimentata che Patrizia ha voluto mettere nero su bianco nella sua autobiografia intitolata “A letto col diavolo“. Inoltre, tra le varie confessioni piccanti che ha rilasciato negli anni, c’è anche quella riguardante una scappatella con una sua amica. Le due donne si ritrovarono da sole in albergo una notte:”Non accadde più e non ne parlammo mai”, rivelò la contessa in un’intervista a Mese per mese.

