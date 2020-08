Un recente studio ha scoperto come avere un cane aiuti a vivere meglio, in salute e allunghi anche la vita dei padroni.

Avere un amico a 4 zampe è un dono. Chi può permettersi di dare una giusta e dignitosa vita ad un cane, sa come questi animali cambino letteralmente la vita dei padroni. Pare infatti che, secondo recenti studi, avere un cane ci aiuta a vivere meglio e ci allunga persino la vita. Ovviamente il motivo per cui si decide di prendere un cane nella propria vita non può essere questo, ma è oggettivamente vero che avere un amico peloso ci aiuta a superare momenti difficili e ci fa anche sentire meno soli.

I benefici di avere un cane

Si è sentito parlare spesso di Pet Therapy, ossia dell’aiuto che determinati animali possono dare a persone che soffrono di stress, o che devono superare eventi traumatici. Ma oggi grazie ad uno studio della Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes è stato provato scientificamente che avere un cane aiuta a vivere meglio e che allunga proprio la vita. Prendendo spunto da diverse analisi svolte dal 1950 ad oggi, i ricercatori hanno analizzato come possedere un cane influenzi la vita del proprio padrone e sulla sua longevità. Mettendo insieme più di 10 studi ed eseguendone chiaramente dei nuovi gli scienziati hanno notato che chi ha un cane vive più a lungo di chi non ha un amico a 4 zampe. Pare infatti che chi ha un amico a 4 zampe veda anche una riduzione del 24 di rischio di morte per qualsiasi tipo di causa. Avere un cane comporta un aumento dell’attività fisica arrivando a compiere quei 20 minuti di attività fisica giornaliera che sono importanti per migliorare la salute cardiovascolare.

Un cane quindi fa bene al nostro cuore in tutti i sensi. Ci permette di camminare di più, di vivere meglio e di avere una salute migliore. Ma ci riempie anche il cuore di attenzioni, amore e di felicità, una condizione che oggettivamente non tutti possono permettersi!