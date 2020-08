Ilary Blasi pizzicata al mare da un’amica: forme esplosive in spiaggia con il costume bianco attillato, il look non è passato certamente inosservato

Nelle scorse settimane Ilary Blasi ci aveva deliziato prima con dei costumi sgambatissimi, che nel reparto del supermercato avevano fatto impazzire i followers che l’hanno ricoperta di like e commenti. poi sono arrivati moltissimi altri outfit pazzeschi. Poi in barca è stato un susseguirsi di scatti decisamente audaci e sensuali. Il suo cappello di paglia in versione oversize sta spopolando sul web e tutte lo vogliono! Lo sanno tutti ormai, la Blasi da quando si è iscritta su Instagram non fa altro che far impazzire i suoi followers a suon di trasparenze e spacchi vertiginosi. Le vacanze della modella e conduttrice sembra essere davvero infuocata e noi non potremmo esserne più contenti. Non capita tutti i giorni di vedere dei look tanto audaci da cui poter prendere spunto. Insomma la Blasi è una vera e propria macchina da tendenze… Dopo la maglia traforata fluo di qualche giorno fa è arrivato il momento del costume dorato e poi di quello bianco.

Ilary Blasi pizzicata al mare: forme esplosive con il costume bianco

Ilary Blasi è certamente una delle donne più amate e invidiate d’Italia e tra un programma di successo e uno shooting fotografico e non smette mai di far parlare di sé! Sono ormai moltissimi anni che Ilary non è più solamente la moglie del mitico Francesco Totti, ma è anche una conduttrice, showgirl e modella che continua incessantemente a far parlare di sé per il suo stile decisamente molto all’avanguardia e la sua bellezza disarmante…

In particolare in questa foto la donna è stata pizzicata da una sua amica mentre era in spiaggia intenta a rilassarsi sotto un ombrellone. Vederla seduta sulla sabbia come una persona comune rende tutto quasi irreale. A volte dimentichiamo che anche le persone vip sono persone. Ma la cosa che più colpisce, è il costume bianchissimo e super attillato della conduttrice. Tutte le forme sono messe in mostra e i capelli sciolti le donano un’aria molto sbarazzina. Ilary Blasi è un vero fiume in piena, e noi non possiamo certamente fermarla, possiamo solamente seguirla con passione sui social network per restare sempre aggiornati sui suoi look fantastici.