Kledi Kadiu scoppia in lacrime a “Io e te”: Pierluigi Diaco lo ‘consola’

Kledi è divenuto famoso in Italia grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Il ballerino, originario di Tirania, in Albania, è stato ballerino professionista nel talent per ben nove edizione, dal 2001 al 2012, mentre dal 2013 al 2016 ha ricoperto il ruolo di docente di ballo. Ha lavorato anche per altri programmi della rete del Biscione, come Buona Domenica, condotto da Costanzo, e C’è Posta per Te, sempre di Maria De Filippi. È stato conduttore, inoltre, di Danza, programma andato in onda su Rai 5. Oggi Kledi è uno dei ballerini più famosi della televisione italiana, ma alle sue spalle ha un passato veramente difficile.

Kledi Kadiu, lacrime a “Io e te”: Pierluigi Diaco lo consola

Il ballerino professionista è stato ospite nella puntata odierna di Io e te, programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai Uno. Kledi ha ripercorso insieme al conduttore la sua adolescenza segnata da terribili difficoltà. Il ballerino è arrivato in Italia con un barcone e del suo sbarco a Bari racconta: “Sono stati giorni difficili che ogni tanto racconto ai miei amici connazionali quando faccio degli incontri, e ogni volta racconto aneddoti nuovi, perché parlando me ne vengono in mente altri. Io e altri poi siamo stati rimpatriati”. Prima di partire per l’Italia, però, Kledi racconta di aver avuto qualche ripensamento perchè era molto legato alla famiglia, soprattutto alla nonna, che adesso non c’è più. Quando nomina la nonna scomparsa, il ballerino non riesce a trattenere le lacrime. Diaco cerca di andare incontro al suo ospite, dicendogli di non preoccuparsi e di prendersi i suoi tempi. Kledi allora riprende il racconto, parlando del suo legame speciale con la nonna e con l’intera famiglia.

Il ballerino ha dedicato poi una piccola parentesi anche a Maria De Filippi, alla quale sicuramente deve il successo in televisione: “Maria è molto esigente, è una tosta, ha un fiuto molto particolare per le persone e siamo tutt’ora in contatto; ho lavorato con lei per 17 anni, è una persona molto corretta, è rimasta nel mio cuore. La popolarità che mi ha dato Amici mi ha aperto tutte le porte”.