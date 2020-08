Come si sono conosciuti Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese? Soltanto adesso spuntano fuori dei dettagli davvero sorprendenti.

Dopo il bacio con Gianmaria Antinolfi in territorio campano e, a quanto pare, alcuni messaggi in privato con Michele Morrone, sembrerebbe che Belen Rodriguez stia vivendo un flirt con Antonino Spinalbese. I due, come mostrato anche dal settimanale ‘Vero’, sembrerebbero essere in forte sintonia. Tanto da lasciarsi andare, durante una tranquilla serata milanese, ad un caldo e passionale bacio. Insomma, un vero e proprio colpo di scena. Anche perché, fino a qualche settimana fa, si parlava anche di alcuni tentativi di ricongiungimento di Stefano De Martino con la sua ex moglie. Adesso, invece, sembrerebbe proprio che la showgirl sia completamente lontana dal ballerino napoletano. Tuttavia, la domanda sorge spontanea: come si sono conosciuti la conduttrice di ‘Tu si que Vales’ e l’hair stylist venticinquenne? A svelare ogni cosa è stato il settimanale ‘Chi’. Ecco tutti i sorprendenti dettagli.

Com’è nato il flirt tra Belen ed Antonino Spinalbese? Tutta la verità

Anche per questa settimana, il giornale ‘Chi’ ha lanciato dei veri e propri scoop imperdibili. Non soltanto su Andrea Damante e Giulia De Lellis, svelando il motivo della loro rottura, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, ma anche su Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese. I due, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sono stati paparazzati dal settimanale ‘Nuovo’ mentre si accingevano ad un caloroso e passionale bacio, ma com’è nato il flirt tra di loro? Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale, sembrerebbe che a far scoccare la scintilla sia stata una tintura. Prima della sua partenza per Ibiza, l’argentina si è sottoposta ad un piccolo ritocco ai suoi capelli. Soltanto che, dal momento che il suo parrucchiere di fiducia non c’era, ha chiesto aiuto alla sua migliore amici Patrizia, che prontamente le ha presentato Marco, proprietario di un famoso salone di bellezza, ed Antonino. Da lì, a quanto pare, i due avrebbero iniziato a chiacchierare. E sembrerebbe che, molto presto, la chiacchierata si sia tramutata in un invito a cena. Ed, ovviamente, in un successivo corteggiamento da parte dell’hair stylist.

A quanto pare, quindi, sarebbe nato proprio così il flirt tra Belen ed Antonino Spinalbese. Una chiacchierata, quindi, un invito a cena ed, in seguito, il corteggiamento di lui. Come andrà a finire? Non lo sappiamo. Fatto sta che, a quanto pare, i due starebbero trascorrendo le vacanze, oltre che in compagnia di Mattia Ferrari e tanti altri, insieme. Insomma, se son rose, fioriranno. A voi, in ogni caso, piacerebbero come nuova coppia?

