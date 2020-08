Serena Autieri, la dedica a una donna speciale: “Si vede che ti voglio bene?”

La dedica di Serena Autieri su Instagram è per una persona speciale, un’amica che tutti vorrebbero avere.

Chi pensa che nel mondo dello spettacolo ci siano solo scontri, invidie e sgambetti, si sbaglia. Spesso tra i VIP nascono amicizie sincere e durature, proprio come è successo tra Serena Autieri e Michelle Hunziker. Le due sono legate da un rapporto profondo e molto intenso tanto che, spesso, trascorrono le vacanze insieme. Sui social poi, da poco Serena ha fatto una dedica molto bella all’amica in cui chiede proprio ai fan di guardare la foto e dire la verità: “Si vede che ti voglio bene?”. Ed effettivamente tra le due donne sembra che ci sia un rapporto molto speciale e soprattutto molto sincero.

Come è nata l’amicizia con Michelle?

Serena Autieri, portata alla ribalta nuovamente grazie alla serie tv Un Passo dal Cielo 5, non ha mai fatto mistero dell’amicizia che la lega a Michelle Hunziker e ne ha anche parlato spesso in diverse interviste. Già alcuni anni fa, infatti, le due avevano trascorso le vacanze insieme sulle Dolomiti, ma questa non era la prima volta e non è stata nemmeno l’ultima. Serena infatti ha raccontato che tra le tante cose che la legano a Michelle Hunziker c’è la passione per il trekking e l’escursionismo. Inoltre le figlie sono quasi coetanee e sembra che ci sia una bellissima amicizia anche tra le due.

Serena Autieri: “Mi ha aiutato superare limiti”

Insomma, un quadretto perfetto e, al settimanale Grazia, la Autieri aveva raccontato di come Michelle l’avesse anche aiutata a superare alcuni suoi limiti. Proprio in quella vacanza sulle Dolomiti, trascorsa in tenda e caratterizzata da camminate lunghissime, Serena che si descrive come una persona molto prudente, è riuscita finalmente a superare le sue paure e cimentarsi anche in qualche attività più avventurosa.

L’amicizia tra Serena e Michelle Hunziker prosegue e le due, in questa foto bellissima postata proprio dalla Autieri, danno nuovamente prova di come ci si possa conoscere e si possa diventare amiche anche nel mondo dello spettacolo, evitando fastidiose liti o inutili invidie.