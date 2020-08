Wanda Nara, l’abito che indossa è super aderente: gli occhi di tutti cadono lì, il selfie non è passato inosservato.

Basta poco a Wanda Nara per fare impazzire i suoi followers di Instagram. La bellissima moglie di Mauro Icardi è una vera e propria star sui social: il suo profilo ufficiale conta ben 6,9 milioni di seguaci. Coi quali la splendida argentina condivide foto e video delle sue giornate. Foto che molto spesso non passano inosservate! Come il selfie allo specchio che la Nara ha pubblicato qualche ora fa e che ha letteralmente incantato i fan. Il motivo? Nello scatto, Lady Icardi infossa un abito lungo molto aderente, che mette in risalto le sue notevoli forme. In particolare, il lato B! Gli occhi di tutti cadono lì, pioggia di likes per l’argentina. Diamo un’occhiata al post.

Wanda Nara, l’abito è super aderente: pioggia di likes per il selfie allo specchio

Ammettiamolo, è la moglie dell’attaccante Mauro Icardi la regina delle wags! Wanda Nara è una delle donne più amate ed apprezzate del momento. La sua bellezza è innegabile, ma la splendida argentina ha conquistato tutti anche grazie alla sua simpatia e spontaneità, con cui si è fatta notare durante la scorsa edizione del GF Vip, nelle vesti di opinionista. A settembre, nella nuova edizione del reality, al suo posto ci sarà Antonella Elia, ma la bellissima Wanda continua a tenersi in contatto col suo pubblico attraverso i social. In particolare Instagram, che è diventato ormai il social network preferito dai vip. È proprio sul suo seguitissimo profilo che la Nara ha pubblicato, qualche ora fa, uno scatto mozzafiato. Si tratta di un selfie allo specchio, che l’argentina ha scattato mentre indossa un abito lungo blu che le calza a pennello. Il tessuto del vestito è aderente e mette in mostra le curve da urlo dell’argentina. Il risultato è ‘bollente’. Date un’occhiata:

“Cerca di non giudicare nessuno perché siamo tutti peccatori”, scrive la Nara nella didascalia al post. Ma gli occhi di tutti cadono su un altro ‘dettaglio’: il notevole lato B della argentina. Che ha ricevuto il pieno di likes per il selfie. E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima Wanda su Instagram? Il suo profilo vi lascerà senza parole, non ve ne pentirete!