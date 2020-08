Brad Pitt, chi è la nuova fidanzata: strana somiglianza con Angelina Jolie

Brad Pitt sembrerebbe aver ritrovato l’amore: ecco chi è la (presunta) nuova fidanzata dell’attore ed ex marito di Angelina Jolie

Brad Pitt è uno degli attori più famosi e più affascinanti della storia del cinema. Lo statunitense è da sempre uno dei sogni proibiti di molte donne al mondo. Nel corso della sua vita, l’attore ha avuto due storie importanti: quella con Jennifer Aniston, con la quale è stato sposato dal 2000 al 2005, e quella con Angelina Jolie, sposato dal 2014 al 2016 e con la quale ha ben sei figli, tra naturali e adottati. Dopo la separazione dalla Jolie, l’attore è stato spesso avvistato in compagnia della Aniston. I fan della coppia sperano in un clamoroso ritorno di fiamma, che al momento sembra non esserci. L’attore, infatti, è stato avvistato con un’altra donna, una modella 27enne, che pare sia la sua nuova fidanzata. Di seguito vi diciamo chi è e soprattutto dove è stato avvistato insieme all’avvenente modella.

Brad Pitt, chi è la nuova fidanzata

Lasciate ogni speranza voi ch’entrate. Da alcuni mesi i fan di Brad e di Jennifer sognavano un ritorno di fiamma. Ciò purtroppo non avverrà. Sia perchè i due attori non stanno insieme, dunque le voci diffuse su diversi settimanali riguardo ad un loro fidanzamento sono infondate, sia perchè l’attore statunitense pare abbia una nuova fiamma, e non è la Aniston. Brad è stato avvistato in Francia in compagnia della modella tedesca Nicole Poturalski. Stando a quanto riportato da Page Six, i due sono arrivati a Parigi mercoledì mattina, lei lo avrebbe atteso in aeroporto e poi si sono diretti insieme nel sud della Francia a bordo di un jet privato. Una fonte anonima ha confermato al sito: “Si vedono, si stanno godendo una vacanza insieme”. All’aeroporto, inoltre, l’attore e la sua nuova (presunta) fiamma sarebbero stati notati anche da alcuni testimoni. La destinazione del loro viaggio potrebbe essere il castello di Miraval, dove, nell’agosto 2014, l’attore si è sposato con Angelina Jolie. L’ex coppia, infatti, aveva comprato il sito nel 2011.

Ma chi è la nuova (presunta) fidanzata di Pitt? Nicole Poturalski è una modella tedesca di 27 anni. La donna ovviamente è bellissima e molti hanno notato una somiglianza con la Jolie. Nicole, infatti, ha lo stesso taglio d’occhi, nonché il colore, dell’attrice. La modella tedesca, inoltre, è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di centomila seguaci.

Il cuore dell’attore pare sia tornato a battere nuovamente e questa volta nella sua vita c’è una modella di origini tedesche.