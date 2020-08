Orlando Bloom e Katy Perry genitori: è nata la loro primogenita, nome e curiosità

La gioia per la nascita della figlia di Katy Perry e Orlando Bloom e l’importanza di aiutare l’Unicef.

È stata una gravidanza particolare quella di Katy Perry, un po’ come quella di tutte le mamme che si sono trovate a dover partorire in questo difficile periodo di Coronavirus. Eppure, per la cantante e l’attore Orlando Bloom oggi è il giorno giusto per gioire: è nata la loro prima figlia (la seconda per Orlando che ha già un figlio avuto dalla relazione precedente).

Come si chiama la figlia di Orlando Bloom e Katy Perry?

L’hanno chiamata Daisy Dove Bloom ed è la prima figlia di Katy Perry e Orlando Bloom. Una bambina nata in un periodo difficile come questo del Coronavirus, ma allo stesso tempo sarà portatrice di gioia e di speranza, come ogni nuova vita. I genitori si sono detti entusiasti e hanno scritto un post in cui dichiarano “Stiamo volando con amore e meraviglia”. I due, durante la convivenza forzata per via del Covid-19 avevano affrontato un po ‘di difficoltà, tanto che si vociferava di una loro rottura, ma ora tutto è rientrato. Sembra che i due genitori stiano benissimo e si amino più che mai. Una notizia splendida che però non fa dimenticare ai due VIP che non tutti hanno la loro fortuna.

L’iniziativa con l’Unicef per celebrare la nascita della piccola

Infatti sia Orlando che Katy sono ambasciatori Unicef e anche in questo grande momento di amore non hanno voluto venir meno al loro impegno spiegando che non tutti possono avere la fortuna di mettere al mondo un figlio con questa leggerezza e tranquillità, anzi. Sia per le normali, già difficili, condizioni sanitarie, sia per l’arrivo del Covid-19 sono moltissime le madri nel mondo che hanno difficoltà a proteggere e a mettere al mondo i propri figli in sicurezza.

La dedica su Instagram

Benvenuta nel mondo, Daisy Dove Bloom! – scrivono sui social Orlando e Katy – Stiamo galleggiando con amore e meraviglia dall’arrivo sano e sicuro di nostra figlia, ma sappiamo di essere fortunati e non tutti possono vivere un’esperienza di parto pacifica come la nostra. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause prevenibili. Dal momento che COVID-19 molte più vite dei neonati sono a rischio a causa della maggiore mancanza di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà” Una dedica sentita a cui segue un aiuto concreto.

Orlando Bloom e Katy Perry hanno così deciso di creare una pagina ad hoc per celebrare l’arrivo della loro bambina dove tutti possono fare una donazione all’Unicef.