“Lavora perché ha un figlio con Belen”: duro attacco a Stefano De Martino

Stefano De Martino nuovamente al centro del gossip, ma questa volta non si tratta di nuove fiamme. Viene attaccato duramente da un ex ballerino di amici!

Stefano De Martino ex ballerino di Amici il talent show condotto da Maria DeFilippi e conduttore televisivo, è nuovamente al centro del gossip. Questa volta però si parla di lui non perché è stato paparazzato in compagnia di qualche nuova fiamma o di un possibile ritorno della coppia De Martino-Rodriguez, ma perché arrivano sul suo conto pesanti accuse da parte dell’ex “collega” Valerio Pino, il sexy danzatore che ha fatto parte del cast di ballerini del programma Amici di Maria De Filippi fino al 2010. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’ex ballerino si lascia andare a qualche parolina di troppo nei confronti del ballerino De Martino.

Valerio Pino e le pesanti parole per De Martino e non solo..

“De Martino in Rai? Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez. Certa gente non conosce il sacrificio, ha solo avuto storie con persone famose. Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?” – queste le parole che l’ex ballerino Valerio Pino pronuncia nell’intervista a lui dedicata. Nelle sue parole si sente una forte vena polemica nei confronti di Stefano che però almeno al momento non ha espresso alcun parere in merito alle parole dette dall’ex collega.

Ma Valerio Pino non si risparmia, c’è n’è anche per Belen Rodriguez : “Donne come Belen Rodriguez che non hanno studiato e non hanno fatto sacrifici, sono un’offesa nei confronti di professioniste come Heather Parisi e Lorella Cuccarini, che non avevano bisogno di mostrare il lato B. Siamo passati dalle stelle alle stalle” – afferma, Valerio Pino è inarrestabile. Già qualche tempo fa Valerio Pino si era lasciato andare ad un pesante sfogo nei confronti della Rodriguez e di Alfonso Signorini, a causa del veto che c’è sul suo nome. Il giovane ribadisce che non intende tornare a lavorare in Mediaset. Ed ancora, si scaglia contro Belen ed in generale contro le showgirl straniere, che secondo lui “hanno trovato l’America in Italia”

