Amici, è finita per l’amatissima coppia: “Non stiamo più insieme”, l’annuncio inaspettato è arrivato attraverso Instagram.

La loro storia aveva avuto un inizio turbolento. Ma dopo settimane di rumors, Francesca Tocca e Valentin Alexandru sono usciti allo scoperto. Parliamo della ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e dell’allievo della scorsa edizione del talent, che proprio durante i mesi trascorsi nella scuola si sono innamorati. Una storia che ha fatto discutere molto, soprattutto perché, all’epoca, sembrava che la Tocca fosse ancora legata al marito. il ballerino Raimondo Todaro. Ma, dopo un inizio burrascoso, Francesca e Valentin si sono mostrati anche sui social, vivendosi la loro storia d’amore. Che, però, non ha avuto vita lunga. Proprio qualche ora fa, infatti, la bellissima ballerina ha lasciato un messaggio ai fan di Instagram che toglie ogni dubbio. Diamo un’occhiata.

“Mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme”. Con queste parole, attraverso una storia di Instagram, Francesca Tocca ha comunicato ai suoi followers che la sua relazione con Valentin è terminata. I due ballerini si erano conosciuti e innamorati durante l’ultima edizione di Amici, dove lei è ballerina professionista e lui era un allievo. Una storia che ha faticato a decollare, anche in ragione della situazione familiare della Tocca. Dopo un po’, però, i due hanno iniziato a mostrarsi sui social, più complici che mai. Qualcosa, però, è andato storto. Qualche ora fa è stata Francesca a comunicare che la sua storia con ballerino è giunta al termine. I motivi non sono stati svelati, ma la ballerina chiede rispetto per entrambi in questo momento delicato. Ecco il messaggio apparso sui social:

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan, che si erano affezionati alla coppia. E voi, cosa pensate delle parole di Francesca? Sarà un addio definitivo o i due troveranno un punto di incontro?