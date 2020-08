Maria Teresa Ruta, arrivano brutte notizie per la showgirl: il fratello ha avuto un grave incidente ed ora è ricoverato in prognosi riservata.

Maria Teresa Ruta, showgirl e conduttrice televisiva italiana ha ultimamente fatto parlare di sé in quanto ci è giunta voce che lei insieme a sua figlia Guendalina Goria saranno le prossime concorrenti della nuova edizione del reality Grande Fratello Vip 2020, in onda su Canale 5. Giungono però spiacevoli notizie. Suo fratello Stefano Ruta è rimasto coinvolto in un grave incidente lo scorso mercoledì pomeriggio mentre partecipava ad una manifestazione ciclistica a Forlì. E’ stato ricoverato con massima urgenza all’ospedale Maurizio Bufalini, a Cesena, ed al momento si trova in prognosi riservata.

Maria Teresa Ruta, la dinamica dell’incidente e le condizioni di salute del fratello

Dopo che Stefano Ruta, fratello della show girl Maria Teresa Ruta, è stato trasportato in ospedale e ricoverato del reparto di Rianimazione in prognosi riservata, gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione della Polizia di Stato di Forlì sono giunti sul posto ed hanno provato a ricostruire la dinamica dell’incidente. L’incidente si è consumato precisamente in Via Veclezio, nei pressi dell’incrocio di Via Mangella. Erano le 18 quando, il cinquantenne torinese residente a Rimini mentre partecipava ad una gara ciclistica per le strade di Forlì, un evento organizzata da Asd CicloClub Estense, il sesto Gran Premio Krifi Caffè, è stato trascinato da un’auto lungo il percorso per una decina di metri. L’auto era una Chevrolet Matiz alla cui guida vi era un uomo anziano dell’età di 84 anni. Con lui a bordo c’era anche sua moglie di 67 anni. La zona era stata chiusa al traffico dalle 16 alle 20 in via precauzionale dal momento che era stata organizzata la manifestazione.

Fortunatamente le condizioni di salute del ciclista Ruta, arrivato in ospedale il pomeriggio di mercoledì 26 agosto, sembrano essere stabili.

