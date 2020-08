Miss Claudia fa impazzire Instagram: lato B in primo piano nello scatto in intimo condiviso sul suo profilo.

Il suo vero nome è Claudia Ruggeri, ma tutti la conoscono come la bellissima Miss Claudia di Avanti un altro. La showgirl romana è uno dei volti più amati della trasmissione di Bonolis e Laurenti. A lei il compito di presentare il famoso ‘salottino’ del programma, ricco di personaggi bizzarri e super esilaranti. Per rivederla in tv, però, bisognerà aspettare ancora qualche mese: la nuova edizione di Avanti un altro, infatti, andrà in onda nel 2021. Ma niente paura! La bellissima Ruggeri si tiene in contatto col pubblico anche attraverso i social, in particolare Instagram, dove il suo profilo ufficiale è seguito da ben 933 mila followers. È proprio lì che poco fa Miss Claudia ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente lasciato di stucco i followers. In primissimo piano c’è il suo notevole lato B: Insagram diventa ‘rovente’. Diamo un’occhiata!

Miss Claudia fa impazzire Instagram: lato B in primo piano nello scatto in intimo della showgirl di Avanti un altro

Basta poco a Miss Claudia per fare impazzire i suoi numerosi followers. Basta, per esempio, condividere uno scatto come quello che la showgirl di Avanti un altro ha pubblicato poco fa sul suo profilo. Uno scatto mozzafiato, in cui la Ruggeri si mostra di spalle. Indossa solo intimo e in primissimo piano c’è il suo notevole lato b. Ecco lo scatto che ha incantato i fan:

Eh si, ve lo avevamo detto. Miss Claudia ha letteralmente mandato in tilt Instagram con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post della showgirl, che si conferma una delle donne più amate della nostra tv. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!