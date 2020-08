Adele totalmente trasformata: non solo magrissima, il nuovo dettaglio non passa inosservato agli amatissimi fan che apprezzano il cambiamento.

Adele Laurie Blue Adkins, la 32enne cantautrice britannica è totalmente trasformata.

La fama della cantautrice comincia nel 2008 con la pubblicazione del primo album che ha immediatamente riscosso successo. A quel disco ne seguono altri negli anni successivi, e proprio con il suo terzo album pubblicato nel 2015 Adele diventa la prima artista ad aver venduto oltre 3 milioni di copie in una settimana solo negli Stati Uniti d’America. Un successo strabiliante per la giovane cantante. Nel 2013 alla cerimonia dei Premi Oscar si aggiudica la statuetta per la migliore canzone con Skyfall, tratta dal medesimo film. Abbiamo conosciuto ed apprezzato la cantante per le sue doti canore e musicali. Adele non è particolarmente attiva sui social, o meglio né fa un utilizzo consapevole, condivide post legati alla sua carriera da cantante, o piccoli momenti di vita quotidiana. Scatti naturali e non “programmati”. Ha un seguito di circa 36mln di followers che apprezzano ed amano il suo lavoro.

Adele, il cambiamento che l’ha totalmente trasformata

Qualche tempo fa Adele ha postato sui social una foto in cui è apparsa completamente diversa da come noi tutti l’avevamo conosciuta. La cantante ha perso 30 chili in un anno seguendo una particolare dieta che l’ha resa agli occhi dei fan irriconoscibile. Un drastico cambiamento per la cantante, che le ha però permesso di riappropriarsi del proprio corpo.

Ma non è finita quì. Arriva infatti un altro dettaglio, che fa notare come oggi Adele appaia totalmente trasformata. In uno scatto pubblicato qualche settimana fa nel suo canale Instagram nell’intento di rendere omaggio alla cultura africana fa un caloroso ringraziamento cantautrice statunitense Beyoncé: “Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art ♥️♥️”.

C’è un dettaglio che emerge in questa foto, la giovane pare abbia cambiato totalmente look. Non solo magrissima, la cantante britannica dice addio al capello liscio e fa sfoggio adesso di una chioma riccia. Il dettaglio infatti non sfugge ai milioni di fan che immediatamente si precipitano a commentare il nuovo change della cantante che in fatto di look si è totalmente trasformata. Un’immagine tutta nuova per la cantante, che non vediamo l’ora di rivedere e riascoltare sul grande schermo.

RC