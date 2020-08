Emma Marrone, Latina: testo, video e come è nata la nuova hit

Il testo di Latina, il nuovo singolo di Emma Marrone scritto da Calcutta.

Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate in assoluto nel panorama musicale nostrano e se questa estate la sua voce ci era un po’ mancata, ecco che torna a farsi sentire. È uscita infatti Latina, la sua nuova canzone prodotta da Calcutta, Dardust e Davide Petrella. Un trio pazzesco che assicura, neanche a dirlo, il successo. E così è stato. In poche ore Latina è balzata al top delle classifiche e, soprattutto, il video ha ottenuto un successo incredibile.

Come è nato il nuovo singolo di Emma Marrone

Emma ha raccontato di aver ricevuto la canzone il giorno del suo compleanno su Whatsapp proprio da Calcutta e si è emozionata tantissimo. “C’era voglia di spingersi in acque inesplorate” ha dichiarato a Sky ed effettivamente Latina è un brano molto particolare per lei. Più in stile indie, con uno stile forte, diretto e che ha il sapore della libertà. Proprio come il video, uscito da poche ore e con già una incredibile quantità di streaming all’attivo.

Il testo di Latina, il nuovo singolo di Emma

Il testo di Latina, il nuovo singolo di Emma Marrone sente forte l’influsso di Calcutta. Ecco le parole da imparare a memoria!

Anche se ora mi guardi

sono solo una voce

ho passato un’altra estate a innamorarmi di te.

Uscirei dalla radio

per sfiorarti la pelle

sono solo una canzone me lo hai detto anche tu.

Io non ti capisco, è così

mi vuoi latina ma non me lo dici

sono un vecchio disco, è così

mi hai fatto odiare da tutti i tuoi amici

adesso portami via

che più mento e più mi ami

sì ma portami via

o mi scorderai domani.

Per baciarti le labbra

non mi basta la voce

ma ho bisogno che tu ti ricordi di me

che mi canti per strada

e mi porti dove la paura non c’è

Per baciarti le labbra

non ti basta chiamarmi per nome

tutta la vita o una notte per te

sono solo una canzone

Perché a me non ci pensi

come fossi un sospiro

quella volta che mi hai detto: il motivo sei tu

e anche se ora mi guardi

resto solo una voce

soffi sopra una candela

e non mi senti più.

Adesso è buio pesto, è così

le stelle sono le stazioni

e ci corro dentro, è così

meno male se la porta il vento questa malinconia

che più mento e più mi ami

ma ora portami via

o mi scorderai domani.

Per baciarti le labbra

non mi basta la voce

ma ho bisogno che tu ti ricordi di me

che mi canti per strada

e mi porti dove la paura non c’è

per baciarti le labbra

non ti basta chiamarmi per nome

tutta la vita o una notte per te

sono solo una canzone

sono solo una canzone.

E adesso dove sei

io sono qui dentro la radio

e ancora non so come mai

mi cerchi in un’altra se sono qui

mi maledirai.

Per baciarti le labbra

non mi basta la voce

ma ho bisogno che tu ti ricordi di me

che mi canti per strada

e mi porti dove la paura non c’è

per baciarti le labbra

non ti basta chiamarmi per nome

tutta la vita o una notte per te

sono solo una canzone

Il video di Latina