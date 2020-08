Chi è Caterina Murino: età, carriera e il ‘triste’ episodio legato all’infanzia; tutto quello che c’è da sapere sull’attrice.

Tra le attrici italiane più talentuose c’è senza dubbio anche lei, Caterina Murino, la splendida 42 enne nata a Cagliari il 15 settembre del 1977. Una carriera ricca di successi, quella dell’attrice, che ha iniziato come modella, dopo aver fallito per due volte all’esame di ammissione alla facoltà di Medicina: nel 1997, si è classificata quinta a Miss Italia. In attesa di rivederla in tv ne L’ora della verità, nuova fiction in onda su Canale 5, ripercorriamo i momenti più salienti della sua carriera e della sua vita privata.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Chi è Caterina Murino: la carriera tra tv, cinema e teatro

Oggi è una famosissima attrice, ma forse non tutti ricordano che Caterina Murino è stata una delle famose ‘letterine’ di Passaparola, nel 1999. È proprio in quegli anni che inizia a studiare recitazione, presso la scuola di Cinema e Teatro di Francesca Sapio. Le sue prime apparizioni in tv sono in Le ragazze di Miss Italia, Don Matteo e Orgoglio. Nel 2002 arriva anche il suo debutto al cinema, con Nowhere di Luis Sepuvelda e nel 2006 l’importante interpretazione della Bond girl Solange, nel film Casino Royale. Il suo primo ruolo da protagonista arriva nel 2008, con Il seme della discordia, di Peppe Corsicato, con Alessandro Gassmann, Isabella Ferrari e Martina Stella. Nello stesso anno, la vediamo in The Garden of Even e nel cast della miniserie canadese XIII Il complotto. Successivamente, nel 2011, è protagonista della serie tv inglese Le inchieste dell’ispettore Zen, e del videoclip del brano Far l’amore di Bob Sinclair. Da 2010 in poi è in teatro come protagonista della tournée Dona Flor e i suoi due mariti e con Eyes Wide Shut. Nel 2017, la vediamo in Chi salverà le rose? con Lando Buzzanca e Philippe Leroy e nel 2019 entra nel cast dell’amatissima fiction con Gianni Morandi, L’isola di Pietro.

Caterina Murino, vita privata: il ‘triste episodio’ che ha segnato la sua infanzia

Sulla vita privata dell’attrice non sappiamo moltissimo, essendo la Murino molto discreta sulla sua vita sentimentale. Ma sono vari i flirt di cui si è parlato, dalla relazione con l’ex calciatore Giuseppe Pancaro, alla frequentazione con il fotografo Cyrill Renaud. È stata legata anche al cantautore Bryan Adams e al rugbista Pierre Rabadan. Negli ultimi anni, l’attrice ha iniziato una relazione con Edouard, un avvocato di origini francesi, ma non è chiaro se la storia continui: sul profilo social dell’attrice, non trapela nulla sulla sua vita privata.

Nonostante la sua innegabile bellezza, anche Caterina Murino è stata vittima di bullismo quando era piccola. Come si apprende da diverse fonti sul web, l’attrice qualche anno fa ha dichiarato al settimanale F che da bambina veniva presa in giro dagli altri bambini per via della sua passione per la danza classica: “Mi dicevano che sembravo l’ippopotamo di Disney col tutù”. Ma, dopo qualche anno, l’attrice si è presa la sua rivincita! Ed oggi è una delle donne più belle e talentuose del nostro panorama artistico. Seguirete la prima puntata de L’ora de la verità su Canale 5? La serie tv andrà in onda a partire da domenica 30 agosto: un thriller ricco di intrecci e colpi di scena!