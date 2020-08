Famosa attrice dopo una lunghissima carriera decide di dire addio al cinema: il messaggio che lascia tutti i fan di stucco, le motivazioni

Chi non vorrebbe vivere tra le colline di Hollywood, tra le case dei vip e il verde delle colline. Qui attrici, attori, divi dello sport si trovano a vivere le loro vite patinate in case extralusso che farebbero invidia a chiunque. Sarebbe impossibile visitare Hollywood senza perdersi nella bellezza dei suoi paesaggi. E poi chi non vorrebbe incontrare il o i propri beniamini? C’è da dire che però spesso molti di questi personaggi famosi trascorrono il tempo rifuggendo dai paparazzi e dalla vita mondana, ma conducendo una vita semplice, fatta di spesa, sport, passeggiate con i figli, come molte persone fanno nella loro vita di tutti i giorni. Tra questi c’è sicuramente un’attrice molto amata e che negli anni è diventata un vero e proprio sex symbol mondiale. E soprattutto è amatissima dal pubblico italiano, che l’ha adorata nelle sua interpretazioni che negli anni sono diventati dei cult del cinema.

Famosa attrice dice addio al cinema: il messaggio che lascia tutti di stucco

Bellissima, bionda, simpaticissima, è una delle attrici più amate di sempre. I suoi film hanno fatto la storia del cinema, da cui sono state riproposte versioni su versioni. Forse avrete già capito di chi stiamo parlando… Un bellissimo angelo dagli occhi azzurri che porta il nome di Cameron Diaz. L’attrice ha deciso di dire addio per sempre al mondo del cinema. Ormai risale al 2014 l’ultimo film dell’attrice e in molti si sono sempre chiesti quand’è che l’avremmo visto di nuovo sul grande schermo, ma a quanto pare questo momento non arriverà mai…

A sei anni di distanza, e a due dalla conferma ufficiale del suo ritiro dalle scene, l’ormai ex diva del cinema rivela perché ha deciso di dire basta alle riprese, all’amica Gwyneth Paltrow: “Il problema è che quando sei sul set, Hollywood ti possiede… Devi essere lì 12 ore al giorno, per mesi, e non hai tempo per nient’altro… Tu mi capisci, molti altri credo di no perché non è facile da spiegare. Lavorare a quel livello ed esporsi così tanto pubblicamente ti crea moltissima pressione: c’è come un’energia che ti travolge quando sei sotto i riflettori nei panni dell’attrice. Sono messi in una posizione in cui tutti si prendono cura di loro, non deve succedergli niente perché sono le star del film, altrimenti si blocca tutto. Ho lasciato il cinema anche perché avevo bisogno di capire se ero ancora in grado di cavarmela da sola e di affrontare il mondo”. Ha poi spiegato che Hollywood ti ‘Possiede’.