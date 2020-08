Marco Bocci manda in tilt Instagram: la foto in barca è da capogiro

L’attore Marco Bocci e marito di Laura Chiatti ha fatto sognare le sue fan con una foto a petto nudo in barca.

Marco Bocci è un attore italiano che abbiamo imparato ad amare quando ha interpretato il commissario Scialoia nella serie Romanzo Criminale. Da allora di strada ne ha fatta molta, ma è rimasto un sex symbol incredibile, anche se ormai è sposato e felicissimo con la sua metà, Laura Chiatti. Da poco però ha postato una foto che lo ritrae in barca, a petto nudo, e le fan su Instagram sono impazzite, riempiendolo di complimenti.

Marco Bocci in barca e l’amore con Laura Chiatti

Ok, magari non saremo noi le prossime fortunate a stare in barca con Marco Bocci, ma guardare non è peccato. Così come invidiamo la sua storia d’amore straordinaria con Laura Chiatti. L’attrice, che è convolata a nozze con lui nel 2014 e con cui ha avuto due figli, Enea e Pablo, ha spiegato che il loro amore è qualcosa di meraviglioso. In diverse interviste, infatti, ha raccontato che insieme ai figli e a Marco ha una vita meravigliosa e che lo sguardo di Marco le ha pervaso l’anima. Insomma, una storia d’amore da capogiro, come la sua foto a petto nudo in barca.

La foto bollente di Marco Bocci su Instagram

Va bene, è sposato e innamorato, ma Marco Bocci resta un sex Symbol e la sua bellezza è evidente. Così, quando ha postato su instagram la sua foto a petto nudo in barca le fan sono impazzite. Lo scatto è diventato virale e i commenti che hanno accompagnato la foto, neanche a dirlo, erano straordinariamente positivi. Intanto, scorrendo tra le foto, lo vediamo anche con indosso quello che sembra essere un camice da infermiere. Che sia un annuncio di un prossimo film o di un prossima fiction tv in cui torneremo a vederlo protagonista? Per ora è ancora tutto un mistero.