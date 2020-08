Chiara Ferragni scoppia in lacrime mentre Fedez la riprende: ‘beccata’ proprio in quel momento, ecco cosa stava facendo l’amatissima influencer.

Chiara Ferragni e Fedez condividono sempre tutto con i loro followers, ai quali mostrano praticamente ogni cosa che fanno. Di ritorno dalle vacanze in Sardegna, dopo un Ferragosto davvero scatenato tra balli, canti e tante risate, i ‘Ferragnez’ sono di nuovo a Milano con il piccolo Leone, a godere di questi ultimi giorni di relax prima di ricominciare con la routine quotidiana. La coppia è senza dubbio una delle più ‘social’ in circolazione ed è abituata a pubblicare davvero di tutto, dai momenti di lavoro a quelli in famiglia, compresi anche alcuni momenti più ‘intimi’. Non mancano, poi gli imperdibili siparietti di coppia, visto che sia Fedez sia Chiara amano scherzare e prendersi in giro a vicenda sui rispettivi ‘punti deboli’. Poco fa, ad esempio, Fedez ha ripreso Chiara in un momento molto ‘particolare’ e l’influencer è scoppiata in lacrime. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

Chiara Ferragni scoppia in lacrime mentre Fedez la riprende: ecco il video imperdibile dell’influencer, cos’è successo

Chiara Ferragni è sempre pronta a condividere con i suoi fan tutto quello che le succede, ma a volte Fedez la prende in giro e mostra anche alcuni momenti più ‘intimi’ e ‘privati’ dell’amatissima influencer. Proprio come è accaduto con l’ultimo video che è apparso sul profilo Instagram di Chiara, nel quale la Ferragni è inconsolabile e piange disperata. Il motivo è davvero sorprendente. Nulla di grave, sia chiaro, ma Chiara è stata ‘beccata’ proprio mentre guardava un film Disney insieme al piccolo Leone, un film di animazione che l’ha particolarmente commossa. E’ stato Fedez a riprenderla mentre era in lacrime, prendendola amorevolmente in giro: “Guardare ‘Alla Ricerca di Nemo’ per la sesta volta. Il finale è sempre lo stesso”, ha scritto il rapper. Chiara ha ripostato la story e ha rettificato: “Era ‘Alla ricerca di Dory'”, ha scritto l’influencer come didascalia del video.

Il siparietto tra Chiara e Fedez è davvero imperdibile e dimostra ancora una volta, casomai ce ne fosse bisogno, la grande sintonia e la complicità tra i due, che formano davvero una coppia splendida. Siamo sicuri che queste immagini avranno emozionato e allo stesso tempo divertito i tantissimi fan della coppia. E a voi piacciono loro due?