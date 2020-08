Sergio Castellitto, chi è sua moglie: cosa fa nella vita e quanti figli hanno

Sergio Castellitto è uno dei più famosi registi, sceneggiatori e attori italiani più apprezzati e amati, sposato da moltissimi anni: chi è sua moglie e cosa fa nella vita.

Il noto attore Sergio Castellitto dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica ha debuttato a teatro. Nel cinema ha esordito nel 1981 con il film candidato agli Oscar Tre fratelli di Francesco Rosi, dove compare brevemente. Sergio si mette in luce fin da subito grazie alle sue eccezionali doti attoriali, riuscendo ad ottenere parti principali in diversi film negli anni ottanta. Arrivano anche i primi riconoscimenti: una candidatura ai David di Donatello come Miglior attore protagonista in Piccoli Equivoci nel 1989 di Ricky Tognazzi e la vittoria del David e del Ciak d’oro come Miglior attore non protagonista per le Tre colonne in cronaca nel 1990 di Carlo Vanzina. Castellitto dotato di forte versatilità si concentra in seguito nei ruoli drammatici, quelli in cui dà il meglio di sé ed è così che si sofferma maggiormente su questi, regalando al cinema italiano grandi interpretazioni ne L’ultimo Bacio di Gabriele Muccino, Concorrenza sleale di Ettore Scala, Caterina va in città di Paolo Virzì. La strada della regia si allarga e si fa sempre più internazionale, toccando una popolarità smisurata. Un talento il suo incommensurabile, che non ha bisogno di parole, ma può solo essere abbracciato da un divino silenzio celebratore. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è sposato dal 1987: “Il nostro non è stato un amore, è stato un destino“, ha dichiarato l’attore a Vanity Fair. Scopriamo insieme chi è sua moglie e quanti figli hanno.

Sergio Castellitto, chi è la moglie del famoso regista e quanti figli hanno

Il noto attore e regista Sergio Castellitto è sposato con la scrittrice e drammaturga Margaret Mazzantini, con cui è giunto al matrimonio nel 1987, ed insieme hanno quattro figli.

“Con Margaret abbiamo fatto tante cose insieme, ma soprattutto la famiglia. I nostri figli hanno assistito a tutto: l’armonia e i litigi. Siamo una sorta di microsocietà: sei individui che sanno condividere”, ha dichiarato l’attore a Vanity Fair. Margaret Mazzantini è nata a Dublino nel 1961 da padre scrittore e madre pittrice. Ha vissuto in Irlanda fino a tre anni per poi trasferirsi con la famiglia a Tivoli, vicino Roma. Appassionata di teatro ha frequentato l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica ottenendo il diploma a pieni voti. La donna ha anche dato voce al suo lato artistico scrivendo e pubblicando negli anni ’90 romanzi che hanno ottenuto un notevole successo a livello nazionale. Castellitto ha rivelato diversi particolari del loro bellissimo matrimonio: “La prima cosa bella è stata la fortuna di incontrarci. Lei da allora è diventata il mio guardaspalle”. Margaret molto più riflessiva: “Tra noi c’è sempre stato amore e grande generosità. Venirsi incontro nei momenti di difficoltà. Ogni giorno si ricomincia”, parole queste che mostrano quanto sia intenso il loro amore. La coppia ha quattro figli: Pietro, Maria, Anna e Cesare. Il loro primogenito, Pietro, ha seguito le orme paterne intraprendendo la strada di attore. Sergio ha raccontato di aver messo ai suoi figli il secondo nome di Contento/Contenta, dichiarando:”La contentezza è un bello stadio della vita. La felicità c’è sempre la paura di perderla”, come ha sempre sostenuto il regista. Ormai da trent’anni sono una famiglia, anzi, di più, “un’aggregazione di amore“, una tribù, come dichiarato dallo stesso attore.

M.B