Wanda Nara sdraiata sul lettino: curve mozzafiato, la temperatura è ‘bollente’ in piscina; ecco lo scatto pubblicato su Instagram.

Con il termine ‘wags’ si intendono le mogli e compagne dei personaggi sportivi più noti. E ci sono pochi dubbi: la regina delle wags è proprio lei, Wanda Nara! La splendida moglie di Mauro Icardi è una delle donne più famose e apprezzate degli ultimi anni e non solo per la sua innegabile bellezza. Prima a Tiki Taka, e poi come opinionista al Grande Fratello Vip 4, l’argentina è entrata nel cuore dei fan grazie alla sua spontaneità, la sua simpatia e la sua spiccata ironia. Fan che continuano a seguirla sul seguitissimo profilo Instgaram della Nara, che conta ben milioni 6,9 di followers. È proprio lì che, poco fa, la bellissima argentina ha pubblicato una foto che non è passata inosservata. Uno scatto con cui Wanda ‘saluta’ la sua casa di Ibiza, dove ha trascorso alcune settimane di vacanza. Nel post, la Nara si mostra in costume, sdraiata sul lettino in piscina: le sue forme sono notevoli! Diamo un’occhiata.

Wanda Nara sdraiata sul lettino in piscina: curve mozzafiato, lo scatto fa impazzire i followers

Basta poco a Wanda Nara per fare impazzire i suoi followers di Instagram. Basta, ad esempio, pubblicare uno scatto come quello appena condiviso sul suo profilo. Uno scatto in cui Lady Icardi si trova sdraiata sul lettino, nella piscina della casa di Ibiza dove ha trascorso le vacanze. Una casa che Wanda saluta proprio così, con questo scatto che ha letteralmente infiammato Instagram. Guardatelo con i vostri occhi:

Eh si, ve lo avevamo detto! Wanda è decisamente incantevole nella foto condivisa sul suo profilo ufficiale. Il gioco di luci e ombre rende lo scatto ancora più ‘intrigante’: pioggia di likes per il post della argentina, che si conferma tra le più amate del web! E voi, cosa aspettate a seguirla?